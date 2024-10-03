В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская

Владельцы смартфонов и планшетов Apple в России лишились возможности пользоваться почтой Gmail через фирменное приложение. Блокировка, судя по всему, осуществляется по IP-адресу, поскольку его смена моментально решает все проблемы. Apple и Google не комментируют происходящее.

Доступ закрыт

Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно.

В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом современном браузере, тоже работает, как и должна.

Сама утилита запускается, но список писем не обновляет и не выполняет другие базовые действия с корреспонденцией. Проблема впервые появилась примерно в 14:00 2 октября 2024 г. по Москве и к моменту выхода материала решена не была. Согласно информации сайта «Сбой.рф», приложение не работает по всей России – жалобы поступают из всех регионов.

Жалоб все больше

Чаще всего на неработающее приложение Gmail для iOS указывают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Иногда утилита все же начинает функционировать – утром 3 октября 2024 г. по Москве сотрудник редакции CNews обнаружил, что приложение восстановило работу, однако неизвестно, как долго оно продержится в работоспособном состоянии.

Как все починить

На момент публикации статьи компания Apple, как владелец платформы iOS, не комментировала происходящее. Интернет-гигант Google, автор сервиса Gmail и одноименного приложения, тоже предпочитал отмалчиваться.

Между тем, выяснилось, что дело вовсе не в iOS и не в самом приложении. Пользователи обнаружили, что при смене IP-адреса с российского на иностранный, например, при выходе в интернет с iPhone с российским регионом, находясь за пределами России, Gmail начинает работать без каких-либо сбоев. Как только возвращается российский IP-адрес, приложение вновь перестает функционировать.

Масштабы всероссийские

Таким образом, пока что единственный способ вернуть «к жизни» фирменную утилиту Gmail для iOS – это заставить ее думать, что смартфон, как и его владелец, находится не в России.

Так кто же виноват

Российские власти и регуляторы к моменту выхода материала тоже не комментировали ситуацию с приложением Gmail для iOS. Но важно напомнить, что в последние месяцы сервисы Google в России работают не так хорошо, как могли бы.

Например, в июле 2024 г. началось всероссийское замедление YouTube, затронувшее пока что только провайдеров проводного интернета – в мобильных сетях видеосервис пока еще работает на прежней скорости.

Solen Feyissa / Unsplash По-видимому, пришло время переходить на российские почтовые сервисы

Также уже несколько раз «ломался» Gmail – не приложение, а непосредственно сам почтовый сервер. В начале сентября 2024 г. он запретил россиянам восстанавливать доступ к почте с указанием российского номера телефона, а через несколько дней лишил их возможности регистрировать новые аккаунты с привязкой к российскому телефону. Все это стало большой потенциальной проблемой для десятков миллионов россиян, пользующихся Android-устройствами, потому что профиль Gmail используется в Android для авторизации во всех сервисах Google, включая магазин приложений Google Play.

Но некоторые российские специалисты склонны полагать, что в случае с нерабочим приложением Gmail для iOS ни Apple, ни Google не замешаны. Например, как пишет портал The Geek, Gmail в настоящее время «сталкивается с точечными блокировками или ограничениями на уровне инфраструктуры российских провайдеров или Роскомнадзора».

Эксперты портала The Geek сравнили происходящее с Gmail с тем, как YouTube в России постепенно работает все медленнее. «Вероятно, такие меры будут распространяться и на другие сервисы Google, что может серьёзно повлиять на цифровую экосистему в стране», – добавили они.