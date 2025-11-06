Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все

Samsung решила вернуться к практике сборки своих флагманских смартфонов на процессорах собственной разработки. 75% всех новых Galaxy S26 будут работать на чипах Qualcomm а в оставшиеся 25% Samsung свой Exynos 2600. Это неожиданный твист – в актуальной сейчас линейке Galaxy S25 нет ни одной модели на процессоре Samsung, буквально в каждой стоит чип Qualcomm.

Когда у соседа трава не очень зеленее

Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинстве будут собраны на чипах компании Qualcomm, но некоторым из них все же достанутся и Exynos. При этом нынешняя серия Galaxy S25 процессоров Samsung лишена полностью.

В компании Qualcomm заявили, что процессоры компании в лице Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут установлены в 75% экземпляров смартфонов Galaxy S26. Остальные 25% получат чип Samsung Exynos 2600, премьера которого пока не состоялась.

Между тем, о новом флагманском CPU Qualcomm все давно известно, поскольку его премьера состоялась в конце сентября 2025 г. Это топовый мобильный чип, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу и располагающий двумя кластерами ядер. В первом находятся два ядра с частотой 4,61 ГГц, во втором – шесть ядер на 3,63 ГГц.

Графика процессора – Adreno 840. Результат в AnTuTu 10 – 3,85 млн баллов, в GeekBench 6 – 12,4 тыс. баллов.

Samsung На бумаге новый чип Samsung обходит флагман Qualcomm по производительности. Но как будет на самом деле?

Премьера смартфонов серии Galaxy S26 ожидалась в январе 2026 г. Однако в начале ноября 2025 г. стало известно о вероятном ее переносе на март 2026 г. Впрочем, это в некотором роде дань традиции – ранние линейки Galaxy S, в том числе и культовая S8, в которой Samsung перешла на безрамочный дизайн без аппаратных кнопок на передней панели, была представлена 29 марта 2017 г.

Неофициальная информация

К моменту выхода материала в свободном доступе в интернете были доступны результаты тестирования Exynos 2600 в бенчмарке GeekBench 6, а заодно и технические характеристики процессора. Samsung эту информацию никак не комментирует, следовательно, она неофициальная.

По предварительным данным, в GeekBench 6 новый чип Samsung набирает почти 13,5 тыс. баллов против 11,6 тыс. у предшествующей модели. В его распоряжении есть 10 вычислительных ядер, поделенных на три кластера – одно основное ядро на 4,2 ГГц, три производительных на 3,56 ГГц и шесть энергоэффективных с частотой 2,76 ГГц. Техпроцесс будущего CPU – 2 нм, но тут важно подчеркнуть, что пока эту норму не освоил ни один производитель в мире, в том числе TSMC и сама Samsung. Все современные процессоры производятся максимум по 3-нанометровой топологии.

Опыт уже есть

В течение длительного времени флагманские смартфоны Samsung Galaxy S выходили с двумя процессорами на выбор – Snapdragon и Exynos. Модификации с различными процессорами распределялись по регионам, и пользователи, которым достались версии с Exynos, регулярно жаловались на различные недочеты.

Кто-то сталкивался с перегревом процессора и принудительным сбросом частот, у кого-то смартфон всегда работал медленно и пр. Проблемы варьировались от одного поколения с Galaxy S на Exynos к другому. Масла в огонь подливали и независимые сравнительные тесты, большая часть которых показывала преимущество модификаций на Qualcomm Snapdragon в плане производительности.

Последняя на момент линейка Galaxy S с процессором Exynox – это S24 образца 2024 г. Актуальная сейчас серия S25, дебютировавшая в январе 2025 г., построена исключительно на чипах Qualcomm, вне зависимости как от конкретной модели серии, так и от региона распространения.

Самоуверенность и неуверенность в себе

В серии Galaxy S26 Samsung решила вернуться к сборке смартфонов на собственных чипах. Но, похоже, она не уверена в реальном превосходстве производительности Exynos 2600, пишет WCCFTech.

Отсюда и очевидная самонадеянность Qualcomm, прогнозирующая 75-процентную долю SoC в линейке Samsung Galaxy S26. «В Galaxy S25 мы получили 100%. Мы предполагаем, что для любого нового Galaxy этот показатель всегда будет 75%. То же самое мы предполагаем и для Galaxy S26», – отметили в руководстве Qualcomm.

Это примечательное заявление от Qualcomm, свидетельствующее о ее непогрешимой уверенности в общем превосходстве Snapdragon 8 Elite Gen 5 над чипсетом Exynos 2600 собственной разработки Samsung.