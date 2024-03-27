Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM

Компания Google выпустила версию браузера Chrome под ОС Windows для ПК с процессорами архитектуры ARM64. Это обеспечит нативную версию популярного браузера для ПК, работающих на процессорах Qualcomm Snapdragon, и предшествует запуску Snapdragon Elite X позднее в 2024 г.

Новый этап развития ПК с процессорами ARM

В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию своего браузера Chrome для Windows на ARM.

Эта архитектура чипов широко используется компанией Qualcomm, а также Microsoft для портативных вычислительных устройств, которые надеются найти баланс между производительностью и экономным расходом заряда батареи.

Финальный релиз Google Chrome для ARM на ПК вышел примерно через два месяца после того, как тестовая сборка впервые появилась на канале Chrome Canary.

«В новом выпуске Chrome будет полностью оптимизирован под аппаратное обеспечение и операционную систему вашего ПК, что сделает просмотр веб-страниц более быстрым и плавным», - сказал менеджер по продуктам Chrome Марк Чанг (Mark Chang).

Доступность Google Chrome для ARM-процессоров является хорошей новостью для пока еще ограниченной, но растущей группы компьютерных устройств, использующих чипы Snapdragon 8cx Gen2, Snapdragon 7c Gen2 и Snapdragon 7c от Qualcomm.

Устройства на конец марта 2024 г. с действующими чипами, например, Xiaomi Book S, Lenovo ThinkPad X13s и Acer Chromebook 511 или даже процессор SQ3 от Microsoft для некоторых вычислительных устройств Surface.

Компания Microsoft уже достаточно давно выпустила ARM-версию своего браузера Edge, который построен на базе Chromium, но Google по каким-то причинам не поступила аналогичным образом раньше. Оптимизированная версия Chrome технически будет работать на любом компьютере с ARM-процессором, независимо от производителя

Архитектура ARM

Процессоры архитектуры ARM в основном используются в смартфонах, мобильных интернет-устройствах (MID), смартбуках, интернет-планшетах и других мобильных и энергоэффективных устройствах. Архитектура поддерживают полностью когерентный кэш данных, существенно упрощая как симметричный, так и асимметричный мультипроцессинг, собственно как и любую другую мультипроцессорную технологию.

Производительность приложений увеличивается благодаря возможности разделения ядрами данных кэша, распределения и балансирования вычислительной нагрузки между процессорами, портирования многозадачных приложений, а также масштабируемости приложений.

Все эти шаги достигаются благодаря эффективной загрузке процессора многопоточными приложениями, характерными для современного на 2024 г. программного обеспечения (ПО). Возможность передачи данных между кэшами процессоров позволяет процессорам эффективно разделять данные без необходимости доступа в память.

Для чего Microsoft переводит Windows на ARM

Сама по себе ARM — это тип архитектуры процессора, отличный от стандартной архитектуры Intel x86 и 64-разрядной архитектуры Intel, используемой на 2024 г. на ПК.

Маломощные ПК с ARM имеют некоторые преимущества по сравнению с традиционными компьютерами x86. Компьютеры ARM имеют встроенную сотовую связь LTE, часто предлагают лучшее время автономной работы, чем процессоры Intel и AMD, а оборудование для производителей дешевле.

Microsoft впервые объявила о партнерстве с Qualcomm для создания Windows на ARM на WinHEC в декабре 2016 года. Компания хотела бы, чтобы Windows работала на оборудовании ARM, чтобы воспользоваться этими преимуществами. ARM может стать отличным выбором для планшетов, трансформируемых моделей 2-в-1 и даже небольших ноутбуков.

Принцип работы эмуляции x86 на архитектуре ARM

Эмуляция для приложений x86 позволяет использовать богатую экосистему приложений Win32 в ARM. Это дает пользователю волшебный интерфейс запуска существующего приложения x86 win32 без каких-либо изменений в приложении. Версии ARM Windows 10 включают технологию эмуляции, которая позволяет существующим немодифицированным приложениям x86 работать на устройствах ARM.

Windows 11 расширяет эмуляцию для запуска неизмененных приложений x64 Windows на устройствах с ARM-powered. Служба кэширует эти переведенные блоки кода, чтобы сократить затраты на перевод инструкций и разрешить оптимизацию при повторном запуске кода. Кэши создаются для каждого модуля, чтобы другие приложения могли использовать их при первом запуске.

Хотя возможность эмулировать устройства x64 и x86 на устройствах ARM является отличным шагом вперед, пользовательское приложение может воспользоваться преимуществами собственных показателей производительности и уникальными качествами устройств с поддержкой ARM64 версии приложения.

Конкурентный ответ

Компания Google тесно сотрудничает с Qualcomm. По функциональности версия Chrome для ARM будет паритетна с браузером, доступным для 64-битных чипов архитектуры x86, таких как семейство чипов Core от Intel. Ожидается, что в нее войдут некоторые экспериментальные функции генеративного искусственного интеллекта (ИИ), а также полный набор расширений.

Выпуск Chrome подтверждает, что следующее большое обновление Qualcomm, Snapdragon X Elite, дебютирует в середине 2024 года. Это важно не только для Qualcomm, но и для надежд экосистемы Windows на ПК, чтобы не отстать от усилий компании Apple по производству кремния M-серии. Чипы Apple M3, появляющиеся сейчас в новых вычислительных устройствах Mac, означают третье поколение кремния. Компания Apple совершила очередную революцию, представив новую серию процессоров M3. Она построена с использованием архитектуры 3 нм и прогрессивных наработок прошлых лет.

Президент и генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) отмечает, что важно найти конкурентный ответ. Индустрия ПК находится на пороге переломного момента, и сейчас, когда мы вступаем в эру ПК с ИИ, нам не терпится увидеть, как Chrome засияет, используя преимущества мощной системы Snapdragon X Elite. Амон добавил, что решающим фактором для этого станут хорошо оптимизированные приложения, что делает сотрудничество Qualcomm и Google крайне важным.

В начале 2024 г. в совместном заявлении компании Qualcomm и Google сообщали о том, что в ходе ранних тестов на готовящихся к выпуску эталонных устройствах Snapdragon X Elite только что выпущенная версия веб-браузера Chrome показала значительное повышение производительности при сравнении с тестом Speedometer 2.1.

Процессор для ноутбуков на базе Windows

Ожидается, что чип Qualcomm Snapdragon X Elite будет построен на базе 4-нм архитектуры, 12-ядерного процессора Qualcomm Oryon, графики Adreno и нейропроцессора Qualcomm Hexagon NPU, способного выполнять генеративные модели ИИ LLM с 13 млрд параметров на устройстве. Компания Qualcomm требует, чтобы по соотношению производительности и экономии заряда батареи он был близок к чипам Apple M3, да и к серии M2 тоже. В Snapdragon X Elite также интегрирована технология 5G, которую производители ПК могут использовать в продаваемых ими устройствах, чего Apple пока не делает в серии M и MacBooks.