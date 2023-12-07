Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео

Realme выпустила смартфон GT5 Pro – свой новый флагман с топовым процессором Qualcomm для конкуренции с Xiaomi 14. Он получился не только очень производительным, но и невероятно дешевым по меркам 2023 г. Такими раньше были смартфоны OnePlus.

Когда Xiaomi и iPhone больше не нужны

Широко известная в России компания Realme создала смартфон GT5 Pro, ставший ее новым флагманом. Мобильник построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, как и новейший Xiaomi 14 образца ноября 2023 г., с которым он напрямую конкурирует. Также это альтернатива iPhone 15 Pro Max с точки зрения размеров, аппаратной производительности и возможностей камер.

Главная особенность Realme GT5 Pro в том, что при всех своих возможностях он стоит невероятно дешево, особенно в сравнении со всеми остальными флагманскими моделями. В минимальной комплектации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в КНР за него попросят около 3300 юаней или 42,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 декабря 2023 г., тогда как Xiaomi 14 на старте продаж в ноябре 2023 г. стоил 4000 юаней (51,7 тыс. руб.) с памятью 8/256 ГБ.

Фото: Realme Realme GT5 Pro

Сравнение с iPhone 15 Pro Max новый Realme GT5 Pro тоже выигрывает – американский смартфон стоит в США от $1200 (111,1 тыс. руб.) за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Раньше был OnePlus

Realme – это прямой конкурент Xiaomi как на российском, так и на международном рынках. Они соревнуются между собой и в бюджетном сегменте смартфонов, где Xiaomi представлена брендом Redmi, и в среднем, и, как показал пример GT5 Pro.

Но в данном случае Realme имеет смысл сравнить с другой, родственной ей компанией из КНР. Раньше подобной разницей в цене с другими флагманами, как у GT5 Pro, могли похвастаться только смартфоны OnePlus, которые, обладая передовой электроникой, стоили ощутимо дешевле конкурентов. Нынешние смартфоны OnePlus подобным похвастаться больше не могут, но нельзя не отметить, что она вместе с Realme является частью одного китайского холдинга – ВВК.

Realme GT5 Pro обучен понимать жесты руками в воздухе

Купить Realme GT5 Pro можно в еще нескольких комплектациях: 16/256 ГБ (3600 юаней, 46,5 тыс. руб.), 16/512 ГБ (3900 юаней, 50,4 тыс. руб.) или 16/1024 ГБ (4200 юаней, 54,3 тыс. руб.). Есть шанс увидеть смартфон в российской рознице – на российском сайте Realme к моменту выхода материала упоминались три модели серии GT – GT2 Pro, GT3 и GT Neo 3T.

За что такие деньги

Различия между комплектациями новинки заключаются только в объемах оперативной и встроенной памяти. Все они укомплектованы AMOLED-экраном на 6,8 дюйма по диагонали, пиковая яркость которых увеличена до 4500 нит, а частота обновления – до 144 Гц, как у современных игровых мониторов. Экран поддерживает нестандартное разрешение 2780х1264 пикселя – среднее между Full HD и Quad HD.

Фото: Realme Смартфон можно разблокировать, просто показав ему ладонь

Центральный процессор смартфона – это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, один из немногих во всем мире, выпускаемый по топологии 4 нм. Анонсированный 24 октября 2023 г., он располагает одним ядром Cortex-X4 на 3,3 ГГц, тремя Cortex-A720 на 3,15 ГГц, парой Cortex-A720 на 2,96 ГГц и двумя Cortex-A520 с частотой 2,26 ГГц, а также видеокартой Adreno 750. Его результат в AnTuTu – свыше 1,95 млн баллов. У показанного в сентябре 2023 г. Apple A17 (лежит в основе iPhone 15 Pro Max) лишь 1,55 млн баллов, хотя он 3-нанометровый.

Все без исключения комплектации новинки Realme оснащены быстрой оперативно памятью LPDDR5X и не менее скоростным флеш-модулем UFS 4.0. за отвод тепла от основных компонентов смартфона отвечает гигантская по меркам карманных устройств испарительная камер а площадью 12 тыс. кв. мм.

Карманный фотоаппарат

Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров. Основной имеет разрешение 50 МП и размер 1/1,4 дюйма, и это датчик LYT-808, новинка компании Sony. Камера имеет фокусное расстояние 23 мм и диафрагму f/1,69.

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Рядом находится перископический телефотомодуль в с сенсором Sony IMX890 на 50 МП с оптической стабилизацией, пару которому составляет широкоугольник Sony IMX355 на 8 МП с углом обзора 112 градусов и диафрагмой f/2,2. Спереди в смартфоне стоит 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615 для селфи.

Фото: Realme Камеры - одно из основных достоинств нового флагмана Realme

Камеры, наряду с другой электроникой GT5 Pro, питаются от емкой батареи на 5400 мАч, которая умеет заряжаться действительно быстро – есть поддержка 100 Вт по проводу и 50 Вт «по воздуху». За вывод звука в смартфоне отвечают два динамика, за беспроводную связь – NFC-чип, ИК-сенсор и суперсовременные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а разблокировать мобильник можно отпечатком пальца, лицом и даже ладонью. Дополнительно заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP64.

GT5 Pro поставляется с прошивкой Realme UI 5.0 поверх Android 14. Realme уверяет, что будет выпускать для него апдейты ОС в течение трех лет, а патчи безопасности – в течение четырех.