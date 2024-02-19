Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника

ZTE создала смартфон-раскладушку в формате Samsung Galaxy Flip, который стоит в пределах 35-40 тыс. руб. Теперь это самый доступный смартфон с гибким экраном в мире – ближайший конкурент стоит минимум вдвое дороже. Купить новинку ZTE можно будет пока лишь в одной стране мира, и это не Китай.

Чудеса все еще случаются

Китайская компания ZTE, один из крупнейших производителей оборудования для сотовых сетей в мире и крупный вендор мобильных устройств, анонсировала смартфон Libero Flip с гибким дисплеем. Как пишет портал GizmoChina, он выполнен в форм-факторе вертикальной раскладушки, что делает его прямым конкурентом Motorola Razr, Samsung Galaxy Flip, Tecno Phantom V Flip и других подобных устройств.

Но, имея идентичный формат корпуса, новинка ZTE отличается от ближайших соперников тем, на что многие пользователи обратят внимание в первую очередь. Пока Tecno Phantom V Flip на 256 ГБ встроенной памяти стоит в российской рознице 50 тыс. руб. (на момент выхода материала), а Samsung Galaxy Z Flip 5 с накопителем на 512 ГБ продается за 108 тыс. руб., ZTE Libero Flip оценивается приблизительно в $420 или 38,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 февраля 2024 г. в трех цветах – голубом, белом и золотистом.

Фото: ZTE Складной смартфон может быть доступным

Поначалу ZTE намерена продавать Libero Flip только в одной стране – в Японии. На местном рынке он появится 29 февраля 2024 г. в единственной комплектации со 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. В России по его цене (38 тыс. руб.). на 19 февраля продавался классический и уже не самый топовый в линейке моноблок Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ в комплектации на 8/256 ГБ.

Раскладушка среднего класса

ZTE не позиционирует свою новинку как флагман. Libero Flip – это модель среднего уровня, в которой, тем не менее, нашлось место для современного 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Вышедший в мае 2022 г., он выдает 663 тыс. баллов в AnTuTu 10 и почти 2800 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6. Это стало возможным за счет графики Adreno 644 с частотой 0,66 ГГц и шести ядер в трех кластерах: одного Cortex-A710 на 2,4 ГГц, трех Cortex-A710 на 2,36 ГГц и четырех Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц.

Гибкий экран смартфона ZTE Libero Flip имеет диагональ 6,9 дюйма и высокое разрешение 2790х1188 пикселей. Для тех, кто не желает каждый раз раскрывать смартфон для взаимодействия с ним, разработчики предусмотрели дополнительный внешний экран круглой формы на 1,43 дюйма с целым перечнем возможностей.

Фото: ZTE Смартфон один, а дисплеев у него - два

Он может использоваться в качестве очень высокотехнологичного зеркала для создания селфи на основную камеру. Также на него могут выводиться данные о звонках и сообщениях, сведения о погоде, меню управления плеером и даже трекер шагов.

Фотовозможности и быстрота зарядки

Основная камера смартфона Libero Flip, расположенная рядом с внешним дисплеем – это массив из 50-мегапиксельного модуля и дополнительного 2-мегапиксельного датчика глубины резкости. Последний нужен для размытия фона при портретных снимках.

В экран смартфона встроена 16-мегапиксельная камера. Она отвечает за селфи при открытом корпусе.

В раскрытом виде толщина новинки ZTE составляет лишь 7,3 мм, в закрытом – 15,5 мм. Смартфон весит 214 граммов вместе с аккумулятором емкостью 4310 мАч, который, если верить производителю, способен зарядиться с до 100% всего за 73 минуты. Однако по-настоящему быстрая зарядка в Libero Flip не поддерживается – лишь стандартная по современным меркам 33-ваттная. Поддерживаемые технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4+ и Power Delivery 3.0.

Фото: ZTE Черный цвет ZTE пока не предлагает

В телефон встроены сканер отпечатков пальцев (в кнопке включения, не в экране), а также модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 наряду с чипом NFC, используемым чаще всего для бесконтактной оплаты. Вместе с перечисленным производитель заявляет о защите о влаге и пыли по стандарту IP42, но эти цифры, фактически, означают, что никакой защиты в нем, на самом деле, нет.

Отметим, что ZTE Libero Flip может являться первым представителем нового поколения доступных смартфонов с гибким дисплеем. В конце января 2024 г. CNews писал, что компания Samsung, которая стоит у истоков этого рынка, готовит удешевленную версию своего Galaxy Fold, а поскольку все другие вендоры в той или иной степени равняются на нее создавая свои гибкие мобильники, то вполне можно ожидать скорого засилья недорогих мобильников, которые еще совсем недавно стоили более $1000.