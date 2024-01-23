В мире складных смартфонов зреет революция: они перестанут быть жутко дорогими. Samsung строит дешевую версию базового уровня

Samsung, родоначальник рынка смартфонов с гибким экраном, собирается пойти против себя и выпустить дешевый Galaxy Fold. До этого в течение пяти лет они создавала только дорогие флагманские складные телефоны, цена которых росла из года в год. Но бюджетную модель она готовит вовсе не ради пользователей – у нее есть свой весьма корыстный интерес.

Galaxy Fold на минималках

Компания Samsung ведет разработку бюджетного смартфона с гибким экраном, который стане потоком самого первого Galaxy Fold, пишет портал The Elec. Именно с Samsung и ее Fold, появившегося в феврале 2019 г., и началось развитие рынка таких смартфонов.

Новое устройство станет частью семейства Galaxy Z Fold 6 и, возможно, так и будет носить такое же название. Премьера предварительно запланирована на III квартал 2024 г. (1 июля – 30 сентября), то есть его могут показать спустя год с момента дебюта серии Galaxy Z Fold 5.

По мнению экспертов портала Gizmochina, для Samsung это большой шаг на рынке смартфонов с гибким экраном – впервые в истории она выпустит сразу три таких устройства. Третьим, в дополнение к дешевому и обычному Fold 6, станет раскладушка Flip 6 – эту линейку Samsung запустила в феврале 2020 г. в день анонса Fold второго поколения.

Как Китай давит на Корею

Стремление Samsung выпустить недорогую версию своего Fold – это вовсе не желание получить одобрение от потребителей, которые не всегда готовы платить за топовые решения. Особенно это касается Fold 5 и Flip 5 – пользователи со всего мира сошлись во мнении, что эти телефоны не стоят своих денег, так как почти не отличаются от предшественников.

Фото: Onur Binay / Unsplash Складные смартфоны Samsung являются хоть и желанным, но недоступным многим потребителям приобретением из-за их высокой стоимости

Недорогой складной смартфон нужен Samsung совсем для других целей, пишет The Elec. Компания с момента выпуска самого первого Fold ориентируется на премиальный сегмент, но ее конкуренты на этом рынке уже начали выпускать более доступные модели. Особенно это заметно по модельному ряду китайских вендоров, что привело к потере интереса китайских потребителей к складным мобильникам Samsung. А компания явно не хочет терять этот рынок.

Чтобы понять, насколько китайские складные смартфоны доступнее, нежели корейские. Достаточно взглянуть на российскую официальную розницу. Раскладушка Samsung Flip 5 стоит от 103 тыс. руб. в «Ситилинке», а Samsung Fold 5 можно купить минимум за 117,4 тыс. руб. Для сравнения, смартфон Phantom Flip V китайского бренда Tecno, который очень быстро завоевывает российский рынок, оценивается в 60 тыс. руб.

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Также нельзя не отметить тот факт, что нынешние складные смартфоны Samsung, будь то Flip 5 или Fold 5, в сложенном состоянии значительно толще классических плоских смартфонов. Если раньше на это никто не обращал внимание, то теперь все изменилось, и снова из-за китайских производителей. Они научились делать по-настоящему тонкие раскладушки без ущерба для производительности или автономной работы – такие устройства есть в ассортименте компаний Huawei и Oppo, и они были весьма тепло приняты в Китае.

Разница в цене явно не в пользу Samsung

В результате, по данным исследовательской компании Omdia, Samsung в настоящее время занимает третье место в сегменте складных телефонов в Китае, уступая Honor и Huawei. В III квартале 2023 г. доля Samsung была на уровне 19%, против 26% у Huawei и 28% у Honor.

Спрос есть

Несмотря на то, что смартфоны с гибкими дисплеями даже спустя пять лет с момента своего появления все еще остаются очень нишевыми, спрос на них постепенно и весьма уверенно растет. Исследовательская фирма DSCC (Display Supply Chain Consultants) прогнозирует, что мировые поставки складных устройств в 2024 г. составят 15,8 млн единиц, что на 23% выше, нежели в 2023 г. По оценке экспертов Gizmochina, появление дешевого Z Fold 6 начального уровня настолько важно, что оно вполне может изменить расстановку сил на рынке складных смартфонов в Китае в пользу Samsung.

Фото: Tecno Китайские смартфоны часто не только дешевле, но еще и ничем не хуже мобильников более именитых брендов

Сейчас Samsung вынуждена конкурировать со многими крупными производителями смартфонов с гибким экраном. Помимо перечисленных, в их числе Google, и Motorola, которая с 2014 г. принадлежит Lenovo, то есть тоже является китайским вендором. Не исключено, что в обозримом будущем на рынок складных смартфонов выйдет и Apple – информация о соответствующих ее планах периодически появляется в интернете, но пока не получает официального подтверждения или опровержения.