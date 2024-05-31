Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле

«Дочка» Vivo выпустила флагманский планшет, не уступающий по размерам большому iPad Pro и опережающий его по многочисленным параметрам. При этом просят за него почти в три раза меньше, чем за базовую версию 13-дюймового планшета Apple.

Три планшета по цене одного

Китайская компания Vivo под своим созданным в 2019 г. дочерним брендом iQOO представила новый планшетный компьютер Pad 2 Pro. И по дизайну, и по названию, и по возможностям, в том числе по размеру экрана, это соперник 13-дюймового Apple iPad Pro последнего поколения – седьмого на момент выхода материала.

У iQOO Pad 2 Pro есть как минимум одно особо ценное подавляющим большинством покупателей качество – не предлагая компромиссов в производительности и функциях, этот планшет стоит почти в три раза дешевле своего американского конкурента.

Так, за 13-дюймовый iPad Pro в минимальной комплектации с 256 ГБ памяти Apple просит в США $1299 или 117,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2024 г. Тем временем вышедший в Китае iQOO Pad 2 Pro оценен производителем в 3399 юаней или 42,2 тыс. руб. за версию с таким же объемом ROM и 8 ГБ RAM.

IQOO Внешнее сходство с iPad Pro очевидно

Также iQOO Pad 2 Pro предлагается в версиях с 12/256 и 16/512 ГБ памяти по цене 3699 (45,9 тыс. руб.) и 4099 юаней (50,9 тыс. руб.) соответственно.

По-новому, но по-старому

iQOO Pad 2 Pro – это отдельная модификация ранее вышедшего планшета Vivo Pad 3 Pro с более производительной электроникой внутри. Его «лицом» является экран с диагональю 12,95 дюйма, соотношением сторон 3:2, разрешением 3096x2064 пикселя, частотой обновления от 30 до 144 ГГц, пиковой яростью 900 нит и контрастностью 1500:1. В наличии поддержка HDR10.

В планшете используется процессор MediaTek Dimensity 9300+ – это топовое 4-нанометровое решение с ядрами 1хCortex-X4 до 3,4 ГГц, 3хCortex-X4 до 2,85 ГГц и 4хCortex-A720 2 ГГц и графикой Immortalis-G720 до 1,3 ГГц. Процессор суперсовременный – его премьера состоялась в начале мая 2024 г., а сам он является разогнанной версией чипа Dimensity 9300, вышедшего в августе 2023 г.

В планшете используются скоростная флеш-память UFS 4.0 и очень быстрая оперативная память LPDDR5X. Производитель установил в него батарею на 11500 мАч со скоростной 66-ваттной зарядкой по USB-C 3.2 Gen1 и добавил фотокамеры на 8 МП сзади и 5 МП в рамке экрана.

iQOO Pad 2 Pro характеризуется немалым весом – почти 680 граммов при размерах 290х198х7 мм, то есть это большой и тяжелый планшетный компьютер. В этом плане новый iPad Pro 13 выигрывает – его толщина находится в пределах 5 мм, а весит он около 580 граммов.

IQOO Модуль камеры хоть и крупный, но сама камера в нем позаимствована из смартфона восьмилетней давности

В оснащение планшета входят восемь динамиков, NFC-чип, модули Wi-Fi 802.11be (Wi-Fi 7, 2,4, 5 и 6 ГГц) и Bluetooth 5.4, а также прошивка Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4. Поддержки сотовый сетей не будет ни в одной из комплектаций iQOO Pad 2 Pro, как не будет и защиты от воды или хотя бы влаги.

Когда можно немного сэкономить

У планшета iQOO Pad 2 Pro есть более доступная и немного менее функциональная версия под названием iQOO Pad 2 с идентичным дизайном. Отсутствие приставки Pro в данном случае означает целый список отличий от старшей модификации, и в первую очередь это цена.

В базе iQOO Pad 2 стоит 2499 юаней (31 тыс. руб.) – в цену входят 8 ГБ RAM LPDDR5X и флеш-память 128 ГБ UFS 3.1. В остальных версиях используется UFS 4.0.

Комплект 8/256 ГБ обойдется в 2799 юаней (34,7 тыс. руб.), 12/256 ГБ – в 3099 юаней (38,4 тыс. руб.), 12/512 ГБ – в 3399 юаней (42,2 тыс. руб.).

Меньше денег IQOO просит за меньше планшета. Диагональ экрана в Pad 2 сократилась до 12,05 дюйма, разрешение упало до 2800x1968 точек, яркость – до 600 нит, контрастность – до 1400:1. Частота обновления не изменилась.

В IQOO Pad 2 установлена батарея 10000 мАч с поддержкой зарядки 44 Вт, нет NFC-чипа, шесть динамиков вместо восьми, а вместо ультрасовременного модуля Wi-Fi 7 установлен Wi-Fi 6E, он же Wi-Fi 802.11ax.

Также в Pad 2 используется совершенно другой процессор, нежели в Pad 2 Pro. В его случае это восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – 4 нм, 1хCortex-X4 (3 ГГц), 4хCortex-A720 (2,8 ГГц), 3хCortex-A520 (2 ГГц), графика Adreno 735 (1,1 ГГц).

Pad 2 совсем немного меньше Pad 2 Pro (266х192х7 мм), но зато ощутимо легче – вместо 679 граммов он весит 589.

Обе новинки получили поддержку стилусов и фирменных чехлов с клавиатурой, для подключения которых на тыльной панели корпуса у них есть площадка с контактами. Вариантов расцветки всего три для каждого и планшетов – темно-серый, светло-серый и серо-голубой.