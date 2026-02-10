Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никифоров Александр
СОБЫТИЯ
Никифоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
|Газпром ПАО 1424 1
|Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 1
|Ткаченко Андрей 24 1
|Бобров Антон 50 1
|Фрицлер Константин 1 1
|Сурин Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.