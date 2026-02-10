Разделы

Никифоров Александр


СОБЫТИЯ


10.02.2026 20 российских вузов участвуют в пилотном тестировании «ЛаньGPT» — первого ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом 1
15.09.2025 Россия приступает к созданию полупроводников в космосе 1
05.12.2024 Консорциум электронных библиотек вузов России с 2025 г. начнет внедрять новые сервисы ИИ 1
07.06.2023 «Корус консалтинг» внедрила K-Team в «Газпром интернэшнл лимитед» 1
01.02.2010 «Триколор ТВ» сделал интернет бесплатным 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Никифоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 360 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 42 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 1
9110 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Газпром ПАО 1424 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 1
Консорциум СЭБ - Консорциум сетевых электронных библиотек 1 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 709 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 66 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
GPRS modem - GPRS модем 52 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 54 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 643 1
Ткаченко Андрей 24 1
Бобров Антон 50 1
Фрицлер Константин 1 1
Сурин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 1
Беларусь - Белоруссия 6076 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Казахстан - Республика 5840 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1590 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Образование в России 2567 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
РАН - Российская академия наук 2035 1
