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Консорциум электронных библиотек вузов России с 2025 г. начнет внедрять новые сервисы ИИ

Сервисы на основе искусственного интеллекта с 2025 г. года намерены внедрять для пользователей некоммерческого консорциума электронных библиотек вузов России «Консорциум СЭБ». «Консорциум СЭБ» был запущен в 2021 г.. Вузы-участники размещают на одной платформе литературу, изданную университетами, и получают бесплатный доступ к литературе других членов проекта.

«В планах на 2025 г.: переход на новые серверные мощности, адаптированные под ИИ-сервисы и возрастающую нагрузку в виду увеличения количества сервисов электронной библиотеки и числа пользователей. Также планируется внедрить сервисы на базе искусственного интеллекта: GPT-ассистент исследователя, GPT-поиск», – сказал Александр Никифоров, директор электронно-библиотечной системы «Лань», являющейся оператором «Консорциума СЭБ».

Он также добавил, что с 2025 г. консорциум намерен развивать аналитические инструменты для создания BigData product – больших массивов данных, которые обрабатывают с помощью специальных автоматизированных инструментов.

В настоящее время в консорциуме состоят 403 вуза, что почти в 1,6 раза больше, чем с момента его создания в 2021 г. В их числе также четыре вуза из Казахстана и 17 – из Белоруссии. Количество учебной литературы в фондах проекта – почти 80 тыс. книг. Ресурс используют почти 2,4 млн студентов, а также 125 тыс. преподавателей.

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