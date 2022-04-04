Новые назначения в команде VK

VK продолжает усиливать управленческую команду и сообщает о назначениях в сферах искусственного интеллекта, информационной безопасности и коммуникаций. Изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, направленной на развитие экосистемы VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов.

Алексей Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности: под его руководством команда будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK и обеспечивать устойчивую работу компании. До прихода в VK Алексей Волков курировал вопросы кибербезопасности экосистемы «Сбера». До этого он занимал руководящие позиции в сфере информационной безопасности на предприятиях реального сектора экономики.

Алексей Меркутов в роли вице-президента по коммуникациям будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также в зоне ответственности Алексея будут корпоративные коммуникации и связи с общественностью. Алексей перешел в VK из Группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов.

Также Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта. На этой должности он будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения во всей компании.

Ранее Андрей Калинин был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK. Многие технологические решения и продукты VK, оказавшие существенное влияние на бизнес компании, были запущены под его руководством. При его непосредственном участии были разработаны технологии голосового помощника «Маруси» и выпущены на рынок умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини».

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

«Информационная безопасность и развитие технологий искусственного интеллекта — приоритетные направления для VK. Мы стремимся предлагать нашим пользователям самые технологичные и персонализированные сервисы, при этом обеспечивая надежную защиту данных и высочайший уровень безопасности. Чтобы достигать наших целей и соответствовать тем критериям, которые мы для себя определяем, мы постоянно развиваем технологии и усиливаем команду лучшими специалистами в своих сферах. Я уверен, что опыт Андрея Калинина, Алексея Волкова и Алексея Меркутова поможет VK решать те амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим», — отметил Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия).

***

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на «Юле» и в «VK Работе»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок по городу (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и др.), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.