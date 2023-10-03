VK переманил двух топ-менеджеров из «Яндекса»

В VK из «Яндекса» перешли Петр Попов и Антон Карпов. Оба проработали в «Яндексе» более 10 лет. Оба получили должности вице-президентов — по рекламным технологиям и по информационной безопасности.



Новые назначения

К команде VK присоединились Петр Попов и Антон Карпов, сообщили CNews представители компании. Оба топ-менеджера до прихода в VK работали в «Яндексе».

Попов занял пост вице-президента по рекламным технологиям. Карпов сменил Алексея Волкова на должности вице-президента, директора по информационной безопасности. Волков принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами VK, говорится в сообщении.

Рекламное направление

В зону ответственности Петра Попова войдет развитие рекламного направления – одного из ключевых бизнесов VK. Новый вице-президент сфокусируется на повышении эффективности рекламных платформ компании и усилении маркетинговых технологий, которые решают медийные и перформанс-задачи рекламодателей.

До перехода в VK Попов работал в «Яндексе» более 10 лет и занимался развитием поисковых и рекламных технологий. В должности CTO бизнес-группы поиска и рекламных технологий отвечал за обеспечение надежности и производительности сервисов, а также инфраструктурные проекты и машинное обучение. Под его руководством были реализованы запуски нейросетевого ранжирования в поиске «Палех» и «Королев».

До «Яндекса» работал в компании Nival, где участвовал в разработке игр «Heroes of might and magic V» и «Аллоды онлайн». Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Кандидат математических наук.

Направление информационной безопасности

Антон Карпов будет курировать стратегическое направление информационной безопасности. Под его руководством команда продолжит продвигать программу защиты пользователей и их данных VK Protect, а также обеспечивать практическую защищенность продуктов VK.

Фото: VK Антон Карпов назначен вице-президентом, директором по информационной безопасности VK

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В VK Карпов тоже работал в «Яндексе», где более 10 лет занимал должность руководителя службы безопасности и отвечал за информационную, физическую и экономическую безопасность компании.

До «Яндекса», с 2009 по 2011 г., он работал в глобальной службе кибербезопасности британского банка Barclays, проводил технологические аудиты безопасности инфраструктуры банка по всему миру, обеспечивал соответствие российского филиала Barclays глобальным стандартам безопасности. Окончил кафедру «Информационная безопасность компьютерных систем» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.