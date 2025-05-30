Импортозамещению дали денег. Возобновлено финансирование замены иностранного ПО на российское

Правительство вновь обеспечивает финподдержку центров компетенций по импортозамещению в сфере ПО и выдачу им грантов. В обозримом будущем выделят более 3 млрд руб., а суммарные вливания до 2027 достигнут 33 млрд руб.



Деньги есть

В России возобновляется выдача правительственных грантов на импортозамещение в области программного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», запланировано финансирование проектов «в рамках индустриальных центров компетенций» (ИЦК).

Суммы грантов исчисляются десятками миллиардов рублей. Так, до 1 июня 2025 г. посредством РФРИТ и фонда «Сколково» государство передаст разработчикам 3,2 млрд руб.

Еще 26,2 млрд руб. «заложено на реализацию проектов из средств компаний – якорных заказчиков ПО», подчеркивает издание. К таковым в аппарате российского вице-премьера Дмитрия Григоренко относят «Ростелеком», «Автотор» и пр.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика На импортозамещение ПО выдадут более 30 миллиардов рублей

К моменту выхода материала было известно, что «Ростелеком» в рамках второй волны финансирования ИЦК намеревается реализовать свой проект «Умный оптический транспорт». Как пишет «Коммерсант», это комплексный проект, и одна из его составляющих – это отказ от иностранных решений по управлению магистральными волоконно-оптическими линиями связи Nokia и Huawei.

Время тоже имеется

В общей сложности планируется выделить в общей сложности 33 млрд руб. Деньги будут предоставлены до 2027 г. и будут потрачены на выполнение значительной части значимых запланированных проектов в области импортозамещения ПО, коих в настоящее время насчитывается 49.

По словам представителя аппарата Григоренко, разработчикам, получившим гранты, также будет предоставлена возможность переносить сроки реализации своих проектов. Однако бесконечно продлевать этот процесс они не смогут – перенести все можно будет максимум на полгода.

Санкции в подарок

В дополнение к деньгам и возможности отложить завершение реализации своих проектов по импортозамещению ПО грантополучателей также будет ждать система штрафов. В аппарате Григоренко называют их санкциями.

Представители аппарата вице-премьера подчеркнули, что к грантополучателям, сорвавшим сроки выполнения своего проекта, будут применены некие «соответствующие санкции». О том, какие именно наказания уготованы компаниям, они не сообщили.

«Мы продолжаем совершенствовать механизм отбора и выполнения особо значимых проектов, чтобы на выходе получать конкурентоспособные, не уступающие зарубежным решения», – сообщили «Коммерсанту» представители аппарата Григоренко.

Обещанного два года ждут

Нынешний этап финансирования ИЦК издание называет «второй волной». Ждать ее пришлось сравнительно долго, потому что ее анонс состоялся два года назад, в Нижнем Новгороде на выставке ЦИПР 2023 в начале июня 2023 г.

О второй волне говорил лично премьер-министр России Михаил Мишустин. На тот момент планировалось выделить 11 млрд руб. посредством РФРИТ, но все застопорилось почти на два года после ареста в июле 2023 г. замглавы Минцифры Максима Паршина за «содействие в выделении финансирования». Как сообщал CNews, в конце апреля 2025 г. Паршин был приговорен к девяти годам тюремного заключения за получение взятки почти в 4 млн руб. Обвинение требовало 13 лет заключения.

О планах властей по возобновлению финансирования впервые стало известно в марте 2025 г., однако на тот момент не было никаких официальных подтверждений этой информации.