Пользователи маркетплейсов смогут проверять надежность продавцов перед покупкой

Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта 2025 г.

Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал «Госуслуг», специальным визуальным индикатором. Таким образом, покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках.

Для продавцов подтверждение личности через «Госуслуги» будет добровольным.

Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан.

«Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес», – отметил заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.