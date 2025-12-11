Конференция Data Fusion 2026 состоится 8–9 апреля в Москве

Шестая ежегодная конференция Data Fusion пройдет в Москве 8–9 апреля 2026 года. Мероприятие станет кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства в области работы с данными и развития технологий ИИ.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня определяют динамику развития многих отраслей. Это предъявляет новые требования к специалистам, компаниям и государственным структурам: критически важной становится скорость внедрения и масштабирования решений. От того, насколько эффективно мы будем развивать компетенции и инфраструктуру, зависят позиции страны на глобальной технологической карте. Именно этому мы посвятим обсуждения на Data Fusion — бизнесу, научному сообществу и государству предстоит выработать наиболее продуктивный подход к развитию ИИ и технологий работы с данными», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Программа конференции включает более 60 сессий, посвященных экономике данных, внедрению и масштабированию ИИ-решений в разных индустриях, обсуждению лучших международных практик в области искусственного интеллекта, а также совершенствованию наукоемких технологий.

В дни конференции также состоится церемония вручения премии Data Fusion Awards, направленной на продвижение технологий работы с данными и ИИ. Коммерческие компании, научные и образовательные учреждения, государственные организации, а также авторы научных исследований могут подать заявки до 20 января 2026 года на сайте премии.

Научная повестка традиционно занимает важное место на Data Fusion. В 2025 году исследователи и эксперты обсуждали развитие современных моделей машинного обучения, задачи масштабирования ИИ-систем, новые подходы к работе с данными. Участники рассматривали как фундаментальные научные исследования, так и практические кейсы внедрения технологий. В рамках конференции на церемонии Data Fusion Awards впервые были вручены награды в номинации «Научный прорыв года в искусственном интеллекте», общий призовой фонд составил 3 млн рублей. Награды присуждались за научные статьи российских ученых в области искусственного интеллекта, опубликованные в журналах или материалах конференций в 2024 году.

В 2026 году внимание к научным вопросам сохранится — в программу войдут дискуссии о ключевых направлениях развития ИИ и инфраструктуры данных.

В 2025 году конференцию Data Fusion посетили свыше 2700 человек. На сессиях выступили более 300 спикеров, среди которых Председатель Правительства России Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Конференция состоится в Инновационном кластере «Ломоносов». О старте регистрации участников будет объявлено дополнительно.