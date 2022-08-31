ЭПР по дистанционному мониторингу здоровью граждан появится в России

Минэкономразвития России поддержало инициативу бизнеса о проведении эксперимента по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья граждан с помощью специальных устройств – персональных медицинских помощников (ПМП), которые будут передавать данные в информационную систему. Участие в эксперименте будет на добровольной основе. Лечащие врачи смогут использовать данные для контроля жизненно важных показателей в режиме реального времени. Соответствующий проект Постановления Правительства будет размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Куратором этой социально-экономической инициативы со стороны Правительства России является вице-премьер Андрей Белоусов.

Персональные устройства планируется выдавать по назначению врача пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия, а также гражданам с ограниченной мобильностью, инвалидам и пожилым людям. Лечащий врач получит доступ к показателям артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровню сахара в крови. Заключившие договор добровольного медицинского страхования пациенты смогут использовать устройства для профилактики заболеваний.

Обезличенные данные о состоянии здоровья граждан будут автоматически передаваться из персональных устройств в информационные системы медицинских организаций. При отклонении показателей с устройства ПМП от нормы, установленной лечащим врачом в каждом отдельном случае, пациенту и врачу поступит сигнал о наступлении критической ситуации, требующей реагирования.

Таким образом, апробируемая в ЭПР цифровая инновация обеспечит не только выявление заболеваний у граждан на ранней стадии, но и позволит значительно снизить смертность населения в результате своевременного оказания пациентам медицинской помощи.

«Услуга по дистанционному наблюдению с помощью специальных устройств будет актуальна для людей с хроническими заболеваниями, с ограниченной мобильностью и пожилых граждан. Внедрение информационных и телемедицинских технологий позволит усилить контроль за состоянием здоровья населения крупных городов и в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах», - отметил Максим Колесников, заместитель министра экономического развития.

По словам Антона Кокина, руководителя проектного офиса «Медицина» в «Объединенной приборостроительной корпорации», «Создание экосистемы дистанционного мониторинга, ядром которой может станет технологическая платформа ПМП, является одной из задач проекта. ЭПР даст возможность обеспечить пилотирование процесса дистанционного мониторинга и отработать основные подходы к методологии. Выбранные в рамках пилотного проекта заболевания такие, как артериальная гипертензия и сахарный диабет, требуют особого внимания к состоянию пациента и терапии. К 2024 г. мы рассчитываем на обеспечение своевременного получения объективных верифицированных данных о состоянии более 20 тыс. пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Это в пять раз выше текущего показателя. Кроме того, повсеместное внедрение медицинских приборов для мониторинга здоровья пациентов позволит изменить не только ландшафт рынка медицинских услуг, но и существенным образом может повлиять на страховую отрасль. Все это позволит сократить нагрузку на систему здравоохранения».

«Порой эксперимент может содержать не столько снятие барьера, но стимулирование и проектирование дополнительных механизмов для развития технологий и улучшения качества жизни граждан. По итогам обсуждения экспертной группы “Цифровые технологии в медицине” с участием Минэкономразвития России, фонда “Сколково”, ГК “Ростех”, Росздравнадзора, Роскомнадзора, а также бизнес-экспертного сообщества предложения по доработке программы ЭПР будут направлены в Минэкономразвития и “Сколково”», - сказал врио Генерального директора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

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Сергей Израйлит, вице-президент по развитию и планированию Фонда «Сколково», сообщил, «Предлагаемый экспериментальный правовой режим позволит обеспечить взаимодействие производителей медицинских устройств и гаджетов с медицинскими информационными системами и системами страховых организаций как при дистанционным наблюдением за состоянием здоровья пациентов, так и в рамках оценки физического состояния и активности, влияющих на раннюю диагностику и оценку рисков здоровью в рамках комплексных программ дополнительного медицинского страхования. Ввиду высокой чувствительности медицинских данных доступ к рынку телемедицинских услуг для многих российских разработчиков соответствующих устройств ограничен. Мы рассчитываем снять ключевые барьеры для таких разработчиков, и обеспечить для них возможность для вывода на рынок передовых российских решений, а также определить и протестировать стандарты взаимодействия в открытых телемедицинских экосистемах, не привязанных к медицинским устройствам либо решениям одного производителя».

Как отмечает Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, заслуженный врач РФ «Инициатива хорошая и правильная. Сложно пока сказать, какая будет реализация, с учетом быстрого износа этого оборудования [устройства ПМП]. Вероятно, придётся разрабатывать и внедрять новые формы работы по выдаче, приемке, хранению, ответственности оборудования».

«Я отношусь к данному эксперименту, безусловно, позитивно. Вся эта программа полностью укладывается в концепцию единого цифрового контура медицинской документации и позволит создать более широкую базу данных. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями и тех, которые подлежат диспансерному учету. Уверен, что подобные подходы позволят значительно повлиять на смертность, на инвалидизацию и, в целом, продлить длительность жизни населения - это входит в концепцию демографического развития нашего государства. Практически такой эксперимент абсолютно реализуем, учитывая современное развитие уровня нашего общества – большинство людей в той или иной степени владеют компьютерными технологиями. Оборудование весьма несложно в использовании. И уверен, что население освоит данные приборы и будет активно пользоваться подобными видами услуг», - прокомментировал Сергей Торубаров доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, главный врач Долгопрудненской центральной городской больницы.

Планируется, что экспериментальный правовой режим будет действовать в течение двух лет в шести регионах: Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях.

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Соответствующее инициативное предложение по установлению ЭПР Минэкономразвития получило от АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Предложение будет рассмотрено совместно с Минздравом России в ближайшее время.