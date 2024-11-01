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«Бимэйстер Холдинг» получил лицензию ФСБ: новый уровень цифровой безопасности для промышленности

Российский разработчик программного обеспечения для промышленности «Бимэйстер Холдинг» получил лицензию Федеральной службы безопасности России (ФСБ) на осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством и распространением криптографических средств, а также оказанием услуг в области шифрования информации. Об этом CNews сообщили представители ГК Bimeister.

Новый статус компании подтверждает высокий уровень компетенции в вопросах информационной безопасности и открывает возможности для реализации проектов с использованием сертифицированных криптографических технологий. Лицензия позволяет «Бимэйстер Холдинг» разрабатывать и предлагать решения, соответствующие самым строгим требованиям безопасности, для работы в высоко защищенных средах и реализовывать юридически значимый документооборот (ЮЗДО).

Ключевые направления использования лицензии: разработка и продажа программного обеспечения с использованием сертифицированных криптографических средств защиты информации (СКЗИ), включая электронные цифровые подписи (ЭЦП); юридически значимый документооборот (ЮЗДО) для обеспечения юридической значимости и защиты данных при обмене документами; поддержка различных видов электронной подписи — простой (ПЭП), квалифицированной (КЭП) и неквалифицированной (НЭП), что позволяет клиентам выбирать наиболее подходящий уровень защиты данных.

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Будущие возможности: развитие решений для использования машиночитаемых доверенностей (МЧД) — ключевого элемента современных юридически значимых операций, который «Бимэйстер Холдинг» планирует внедрить в ближайшем будущем.

«Получение лицензии ФСБ на деятельность в области криптографии — важный шаг для нас, подтверждающий высокий уровень компетенции и надежности наших решений. Этот статус открывает новые возможности для разработки безопасных технологий, защищающих данные клиентов на самом высоком уровне. Теперь мы можем предлагать еще более широкий спектр решений для промышленного сектора, полностью соответствующий требованиям законодательства и актуальным стандартам безопасности», — отметил директор по маркетингу ГК Bimeister Кирилл Заболотский.

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