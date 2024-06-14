Исследование: 47% проблем крупных промышленных предприятий на этапе строительства закрывается ИТ-решениями

Аналитики компании Bimeister (разработчика ПО для промышленного и строительного сектора) по итогам исследования крупных строительно-инвестиционных проектов в сфере промышленности, выяснили, что 47% существующих проблем можно закрыть с помощью ИТ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

Ранее Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России сегодня наблюдается тренд на «лоскутную цифровизацию», когда цифровое преобразование происходит неравномерно. Такой подход означает, что некоторые части организации могут быть полностью оснащены цифровыми технологиями, в то время как другие остаются нетронутыми или отстают. Это может привести к разрывам в эффективности и коммуникации внутри компании и делает её цифровую структуру напоминающей лоскутное одеяло из разнообразных, не всегда совместимых технологических решений. В контексте строительного сектора, ИТ-решения помогут компаниям снизить неравномерность покрытия цифровизации и закрыть большинство проблем, возникающих на разных этапах проектирования.

В пресс-службе Bimeister отметили, что одна из главных задач исследования – обозначить основные тенденции развития ИТ-инструментов для отрасли капитального строительства, а также помочь крупным игрокам строительной отрасли разобраться в вопросах внедрения продуктов и измерения их эффективности.

Аналитики изучили проблематики, ранее сформулированные партнером в части автоматизации компанией IBS – данные были собраны среди крупных компаний осуществляющих проекты в сфере промышленного строительства, среднегодовой оборот, которых составляет более 10 млрд. руб., а количество штатных сотрудников превышает тысячу человек. По итогам оценки проблематик внутри жизненного цикла стройки наиболее остро ощущаемым по количеству проблематик, является этап проектных работ – 54%. 32% проблем можно решить на этапе строительства, 14% – на предпроектном этапе

Несмотря на неравномерное распределение возникающих проблем, ИТ-инструменты закрывают половину в каждом из этапов.

«Сопоставив запрос рынка на качественные ИТ-решения для цифровизации промышленности, мы проанализировали собственные продукты. На сегодняшний день решения Bimeister в интеграции с партнерскими программными продуктами способны решить до 73% возникающих проблем на этапах предпроектных, проектных и строительных работ», – сказал Сергей Кузин, генеральный директор ГК Bimeister.

Среди главных проблем на предпроектном этапе строительства промышленных объектов – определение параметров проекта (34%), инициация проекта (14%), планирование проектно-изыскательских работ (4%). На этапе проектных работ компании чаще всего сталкиваются со сложностями с закупками (21%), планированием СМР и разработкой ПД (13%). Что касается строительных работ, то 77% связаны с выполнением СМР. При этом основную часть проблем промышленников занимают вопросы работы с документацией.