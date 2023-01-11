В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершено строительство завода по производству электронных измерительных приборов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания “Термико” получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса для разработки и производства средств измерения температуры на зеленоградской площадке “Алабушево” особой экономической зоны столицы. Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 млн руб. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские», – сказал Владимир Ефимов.

«Термико» – производитель технических средств измерения температуры в России. Компания продолжает советские научные традиции, ее основали сотрудники НПО «Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений». Сегодня на предприятии постоянно ведется научно-исследовательская и конструкторская работа, создаются приборы и датчики для измерения температуры, в том числе для работы в составе приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

«Компания “Термико” является резидентом особой экономической зоны столицы с 2014 г. и поставляет термометры для потребностей жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Площадь нового завода по производству точных измерительных приборов составит более 2,4 тыс. квадратных метров. Благодаря этому предприятию в городе появится 90 новых рабочих мест», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня предприятие выпускает более 30 видов средств измерения температуры. Также компания создала собственную аккредитованную метрологическую службу с необходимым количеством эталонов, помещением и нормативными документами.

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«“Алабушево” – крупнейшая из территорий столичной особой экономической зоны, она занимает почти 160 гектаров. Сегодня площадка динамично развивается, там локализовано 55 предприятий, из них 29 обладают статусом резидента ОЭЗ “Технополис Москва”. Это производства, специализирующиеся на выпуске микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, медицинского оборудования, биофармацевтики, современных материалов и энергоэффективных технологиях», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Резиденты особой экономической зоны имеют право на значительные льготы. Компании на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.