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Югранефтегазпроект

Югранефтегазпроект

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.11.2026 «СиСофт Девелопмент» расширила возможности EnergyCS для электротехнических расчетов 1
20.12.2017 «Югранефтегазпроект» повышает надежность проектирования вместе с Hexagon PPM 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Югранефтегазпроект и организации, системы, технологии, персоны:

DP Technology - Hexagon - Intergraph 92 1
Газпром нефть 752 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 141 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4528 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph Smart 3D 5 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 1
CSoft Development - EnergyCS 6 1
Stenberg Mattias - Стенберг Маттиас 3 1
Хусаинов Рустэм 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2608 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4811 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
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