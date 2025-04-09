Разделы

Техника
|

Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных

На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Проекты разработаны инженерами партнера «Электрорешения» (официального представителя бренда EKF в России) – компании-сборщика СЭТР, которая объединяет готовые продукты в комплексные решения. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF.

Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые группы товаров бренда EKF, в первую очередь силовое оборудование. В частности, были выбраны силовые выключатели BA-99M совместно с дополнительными контактами. Автоматические выключатели ВА-45 защитили систему от перегрузок и коротких замыканий. Так же используются модульные автоматические выключатели серий PROXIMA и AVERES, контакторы, автоматы пуска двигателя АПД-32, светосигнальная арматура и измерительные приборы производства EKF. Работа над проектом еще продолжается.

Организация распределения электроэнергии на оборудовании одного бренда обеспечит необходимую скорость реализации проекта, а совместная работа с дистрибьютором «Русский Свет» − своевременную поставку комплектующих.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

От трех до пяти. Власти хотят продлить срок «российскости» «железа» на два года

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153