Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных

На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Проекты разработаны инженерами партнера «Электрорешения» (официального представителя бренда EKF в России) – компании-сборщика СЭТР, которая объединяет готовые продукты в комплексные решения. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF.

Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые группы товаров бренда EKF, в первую очередь силовое оборудование. В частности, были выбраны силовые выключатели BA-99M совместно с дополнительными контактами. Автоматические выключатели ВА-45 защитили систему от перегрузок и коротких замыканий. Так же используются модульные автоматические выключатели серий PROXIMA и AVERES, контакторы, автоматы пуска двигателя АПД-32, светосигнальная арматура и измерительные приборы производства EKF. Работа над проектом еще продолжается.

Организация распределения электроэнергии на оборудовании одного бренда обеспечит необходимую скорость реализации проекта, а совместная работа с дистрибьютором «Русский Свет» − своевременную поставку комплектующих.