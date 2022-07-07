Еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис Москва»

Два новых производства электроники появятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» до конца 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Еще два завода заработают на зеленоградской площадке “Алабушево” столичной особой экономической зоны. До конца года их планируют ввести в эксплуатацию компании-резиденты, работающие в сфере микроэлектроники и оптики. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 млрд руб. Там смогут работать почти 300 человек. Всего в столичной ОЭЗ статус резидента сейчас имеют 32 предприятия электроники», – сказал Владимир Ефимов.

В частности, компания «Термико» в этом году начнет разрабатывать и производить высокоточные электронные измерительные приборы, системы и технические средства измерения температуры. Все термометры компании изготавливаются полностью из российского сырья и материалов. Устройства предназначены для работы в составе приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

Компания-резидент «Цифровые технологии безопасности» построила на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» высокотехнологичный завод по производству и монтажу электронных модулей и печатных плат. Без них не могут работать современные компьютеры, мобильные телефоны, бытовая техника. Помимо потребительской электроники, печатные платы широко применяют в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, в автотранспорте. В 2022 г. компания планирует ввести в эксплуатацию здание, а к весне 2023 г. полностью заработают его производственные участки.

«Площадь завода по производству точных измерительных приборов составит 2500 кв. м. Благодаря предприятию в городе появятся 90 рабочих мест. Экологичное производство печатных плат в ОЭЗ Москвы разместится на площади 15 тыс. кв. м., там смогут работать почти 200 человек», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На данный момент на площадке «Алабушево» столичной ОЭЗ работают почти 30 предприятий, обладающих статусом резидента, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. Помимо электроники, они разрабатывают и производят медицинские изделия и препараты, энергоэффективное и иное высокотехнологичное оборудование.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Площадь производственных корпусов предприятий ОЭЗ составляет 550 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности. Научные разработки с последующим запуском в серийное производство резиденты ведут в сферах развития нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 млрд руб.