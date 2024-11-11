Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Positive Technologies: PT ICS выявляет атаки на системы промышленной автоматизации под управлением Redkit SCADA

В систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, которая входит в состав решения PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS), добавлен пакет экспертизы для контроля безопасности систем диспетчеризации на базе Redkit SCADA 2.0 (применяется на предприятиях электроэнергетики и нефтегазовой сферы). Благодаря обновлениям, теперь можно выявлять неудачные попытки входа в систему, изменение пароля и парольной политики, модификацию конфигурационных файловi и другие подозрительные действия. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Согласно нашему исследованию, в 2023 г. каждая вторая атака на промышленные предприятия приводила к нарушению их деятельности. Избежать подобных угроз помогает высокая видимость технологической сети и инфраструктуры в целом. За счет этого специалисты службы ИБ могут выявлять опасные действия операторов, а также атаки внешних и внутренних злоумышленников (то есть злонамеренных сотрудников). Многие команды, которые отправляют операторы, фактически невозможно отследить встроенными в АСУ ТП средствами, а благодаря новому пакету экспертизы это происходит автоматически», — отметил Айнур Акчурин, эксперт группы ИБ промышленных систем управления, Positive Technologies.

На промышленных предприятиях очень важно вовремя обнаруживать нелегитимные команды операторов. Скорость выявления таких действий на производстве критична, от нее зависит, удастся ли остановить кибератаку на раннем этапе. Опыт расследований инцидентов Positive Technologies показывает, что во многих SCADA-системах внутренний злоумышленник или атакующий, который получил доступ к рабочей станции инженера, может легко устранить следы своей активности.

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics
CNEWS ANALYTICS

Пакет экспертизы выявляет действия, которые могут повлиять на функционирование АСУ ТП (подмену исполняемых файлов, запуск и остановку критичных сервисов и приложений и др.), регистрирует события информационной безопасности (например, вход пользователей в систему и выход из нее, изменение пароля и парольной политики, создание, удаление и блокировку пользователей). Кроме того, фиксируются такие события, как изменение технологических параметров, отправка команд управления оборудованием и т. д.

Новый пакет экспертизы PT ICS уже доступен для установки через службу технической поддержки и совместим с последней версией MaxPatrol SIEM (8.4).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: