Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт»

Content AI, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации, и «Юниксофт», поставщик услуг по автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, договорились о сотрудничестве при реализации проектов внедрения СЭД.

В рамках партнерства Content AI будет предоставлять решения и продукты для распознавания, классификации и обработки данных из всех типов документов и автоматизации их ввода во внутренние информационные системы заказчика. «Юниксофт», в свою очередь, будет отвечать за интеграцию софта с выбранной СЭД и внедрение продукта.

В портфеле «Юниксофт» уже есть проекты с использованием технологий, которые сегодня Content AI лицензирует для российского рынка. В сети ресторанов быстрого питания «Бургер Рус» (торговая марка «Бургер кинг Россия») на базе технологий Content AI и при поддержке «Юниксофт» запущен пилот по автоматизации распознавания первичных документов, поступающих на бумажных носителях из ресторанов сети.

Первыми для пилотирования были выбраны товарно-транспортные накладные. «Юниксофт» разработал шаблон для обработки данных типов документов с извлечением реквизитов и дальнейшей передачей распознанных атрибутов в СЭД Tessa и ERP-систему. В настоящее время произведена интеграция решения Content AI с СЭД Tessa. На следующем этапе интегратору предстоит реализовать механизм аналогичной обработки кадровой документации.

«Мы планируем и в дальнейшем развивать механизмы цифровизации: перевода бумажных документов в цифру», – сказал Павел Васильев, заместитель руководителя управления информационных технологий «Бургер кинг».

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Для решения такого типа задач Content AI предлагает аналог известного международного продукта, разработанный специально для российского рынка, универсальную платформу для интеллектуальной обработки информации ContentCapture. Благодаря технологиям искусственного интеллекта платформа автоматически распознает, классифицирует, извлекает, проверяет и передает данные в корпоративные информационные системы из любых текстовых сообщений и документов, задействованных в производственных процессах.

«Наш продукт широко востребован во всех сферах бизнеса, где есть необходимость комплексной обработки большого потока бумажной документации, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Объединив компетенции с компанией «Юниксофт», мы сможем с большей эффективностью решать задачи заказчиков и оптимизировать их бизнес-процессы, высвобождая ресурсы и снижая производственные риски».