Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн руб. от венчурных фондов «Восход» и «Инноватор венчурс». Оценка бизнеса в рамках раунда А составила 800 млн руб. Привеченное финансирование будет направлено на масштабирование производства, развитие продуктовой линейки и расширение присутствия на рынке.

Привлечение инвестиций

Рынок промышленной робототехники эксперты примерно оценивают в 8-10 млрд руб.

Венчурные фонды «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») и «Инноватор венчурс» вложили 200 млн руб. в российского разработчика промышленных роботов «Битроботикс», сообщили «Ведомостям» представители сторон. Оценка бизнеса в рамках раунда А составила 800 млн руб., добавил представитель «Восхода». По его словам, привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование производства, развитие продуктовой линейки и расширение присутствия на рынке.

Компания «Битроботикс» специализируется на разработке и производстве высокоскоростных роботизированных решений для предприятий, выпускающих товары повседневного спроса т.е. fast-moving consumer goods (FMCG), это товары, которые покупают частные лица для собственного потребления и используют в короткий период времени. «Битроботикс» создает дельта-роботов — промышленных роботах, предназначенных для работы на высокоскоростных производственных линиях. Они используются для задач инспекции, сортировки, укладки и упаковки продукции. Как пояснил представитель компании «Восход», «Битроботикс» осуществляет полный цикл создания таких решений: от проектирования и разработки специализированного программного обеспечения (ПО) до производства оборудования и его последующего внедрения на предприятиях заказчика. Такой комплексный подход позволяет компании-разработчику предлагать готовые, оптимизированные под конкретные производственные задачи робототехнические комплексы.

По данным «Восхода», «Битроботикс» уже реализовала более 15 проектов в сегменте FMCG. Среди ее клиентов – КБК «Черемушки», «Мираторг», «АБИ Продукт», «Додо пицца», Чамзинская птицефабрика, «Павловская птичка» и Grupo Bimbo.

Производство компании «Битроботикс» в марте 2026 г. расположено в Москве. С мая 2026 г. компания планирует локализовать производство на территории технопарка «Титан» в Московской области. Площадь нового предприятия составит около трех тыс. квадратных м. Проектная мощность завода — более 100 роботизированных комплексов в год, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Директор венчурного фонда «Инноватор венчурс» Руслан Ахметгалиев считает, что решение разработчика позволяет компенсировать дефицит кадров.

Основание бизнеса и его владельцы

По данным системы системы профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), на 30 марта 2026 г. крупнейшим акционером «Битроботикс» является АО «Пекарь» Сергея Щедрина с долей 42,17%, еще 22,1% принадлежит Щедрину напрямую.

Доли по 17,85% оформлены на инвестиционные товарищества фондов «Восход» и «Инноватор венчурс». Генеральный директор — Святослав Стесин. Как сообщил Стесин «Ведомостям», после завершения всех этапов структура капитала будет распределена следующим образом: около 45% – у Щедрина, 30% — у Стесина, по 12,5% — у фондов «Восход» и «Инноватор венчурс».

Компания «Битроботикс» была основана в 2019 г. после успешного пилотного проекта по внедрению роботизированного комплекса на производстве Кондитерско-булочного комбината «Черемушки».

Как рассказал «Ведомостям» Святослав Стесин, данный проект продемонстрировал высокую эффективность и стал отправной точкой для запуска самостоятельного бизнеса в сфере промышленной робототехники. В развитие проекта «Битроботикс» было инвестировано около $10 млн.

До этого Стесин являлся основателем компании «Русхлеб» — производителя ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности. В 2021 г. компания была продана бельгийской группе Puratos.

«Битроботикс» начала этап коммерциализации в 2024 г., отметил Стесин. По его словам, выручка за 2024-2025 г. составила около 150 млн руб., а в 2026 г. планируется рост до 350 млн руб. По данным СПАРК, выручка «Битроботикс» в 2024 г. составила 118,4 млн руб. против 25,5 млн руб. в 2023 г., при этом чистый убыток составил 47,4 млн руб. против прибыли в 1,05 млн руб. в 2023 г.

Основным рынком для «Битроботикс» остается FMCG. После эксперимента с разработкой роботизированного комплекса для бурения нефтегазовых скважин в 2022-2023 г. компания приняла решение полностью сосредоточиться на сегменте товаров повседневного спроса, где видит более устойчивый спрос и конкурентные преимущества, отметили в «Битроботикс».

Развитие автоматизации

Управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов отметил, что робототехника является одним из приоритетных направлений для фонда. По его словам, рынок FMCG в России создает высокий спрос на автоматизацию, а решения «Битроботикс» уже применяются на производственных линиях крупных компаний и позволяют повышать эффективность при больших объемах выпуска. Представитель фонда также добавил, что «Битроботикс» является единственным игроком в России в сегменте высокоскоростной роботизации для первичной и вторичной упаковки, чьи решения по качеству сопоставимы с европейскими производителями, тогда как китайские аналоги уступают по ряду параметров, включая надежность и совокупную стоимость владения.

Оценка бизнеса

Оценка компании на уровне 800 млн руб. может зависеть от финансовых показателей и условий сделки, поясняет в разговоре с «Ведомостями» инвестиционный менеджер Kama Flow Алексей Павлюченко. По его словам, при выручке порядка 200 млн руб. и валовой марже 40-50% диапазон оценки мог бы составлять 300-500 млн руб., однако итоговая оценка может существенно корректироваться в зависимости от условий сделки, таких как опционы или механизмы защиты инвесторов.

Оценка «Битроботикс» выглядит обоснованной с учетом стадии развития и специфики бизнеса, считает основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По его словам, речь идет о hardware-стартапе с уже работающим продуктом, подтвержденным спросом и контрактами, что снижает риски масштабирования. «Рост выручки компании в 2024 г. более чем в пять раз год к году говорит сам за себя. Обычно такие компании оцениваются на уровне четырех-пяти годовых выручек, поэтому при сохранении темпов роста оценка выглядит нормальной», – отметил он.

Прогнозы по рынку

Алексей Павлюченко также отмечает, что российский рынок промышленных роботов пока не имеет выраженных лидеров: около 95% рынка занято интеграторами и импортерами. В то же время, по его оценке, спрос на роботизацию будет расти на фоне дефицита кадров — к 2030 г. рынок может увеличиться в два-три раза, а сегмент FMCG останется одним из ключевых драйверов внедрения автоматизации. Среди факторов, сдерживающих внедрение роботизации, Павлюченко называет высокую стоимость заемного финансирования и сложности с инвестициями в проекты, несмотря на наличие спроса со стороны предприятий.

В марте 2026 г. российский рынок промышленной робототехники Арсений Даббах оценивает в 8-10 млрд руб., при этом уровень роботизации в стране остается существенно ниже мирового. По его словам, рынок фрагментирован, а основными игроками исторически выступали системные интеграторы и технологические компании, такие как Technored, SAGA Robotics, «Эйдос-робототехника», Aripix и Grimme. «Битроботикс», по оценке эксперта, занимает около 5% в сегменте решений для упаковки и инспекции в пищевой промышленности. На фоне ухода международных игроков, таких как Kuka и Fanuc, компания может увеличить свою долю в три–четыре раза.

По прогнозу Даббаха, в целом сегмент промышленной робототехники будет демонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с рынком FMCG. Он ожидает, что среднегодовой темп роста (CAGR) данного сегмента составит около 25%. По его словам, до 2029 г. основным драйвером роста станет активное внедрение простых и коллаборативных роботов. В дальнейшем рынок перейдет к этапу создания полностью автоматизированных производственных линий. Такой поэтапный подход, по мнению эксперта, позволит предприятиям постепенно повышать уровень автоматизации и достигать максимальной операционной эффективности.

Главные преграды для развития рынка

По мнению Арсения Даббаха, ключевыми барьерами на пути внедрения промышленной роботизации остаются: нехватка квалифицированных инженерных команд, способных успешно интегрировать робототехнические решения в существующие производственные процессы; высокая зависимость от импортных комплектующих, что значительно увеличивает сроки окупаемости проектов.

В качестве дополнительных ограничений эксперт выделил: дефицит финансирования таких проектов; недостаток практического опыта у предприятий в области трансформации производственной инфраструктуры и технологических процессов.

Указанные факторы, по его оценке, существенно сдерживают темпы роботизации на российских промышленных предприятиях.