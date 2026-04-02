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АФК Система Корпорация Робототехники Эйдос-Робототехника Eidos Robotics

АФК Система - Корпорация Робототехники - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics

АО «Эйдос Робототехника» — разработчик и производитель промышленных роботов, роботизированных ячеек, резидент фонда Сколково

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2026 АО «Корпорация Робототехники» обновляет команду топ-менеджмента в «Эйдос Робототехника» 1
30.03.2026 Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов 1
22.09.2025 «Корпорация Роботов», приобрела 51% российского производителя промышленных роботов АО «Эйдос Робототехника» 1
09.07.2025 «Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве 2
08.10.2018 В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов 31 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 241 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
VK - Mail.ru Group 3613 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1468 1
Promobot - Промобот 168 1
Элвис-НеоТек 56 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
KUKA Robotics 41 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 23 1
Bitrobotics - Битроботикс - BIT Robotics 6 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 1
Technored - Техноред - Технорэд 29 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
Газпром нефть 737 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
Газпром ПАО 1497 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 255 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 61 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Kama Flow - КФ Венчурс 33 1
Micro Capital Group 1 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 3
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1533 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2608 1
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Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 789 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПРО-ГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс 7 1
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Иванцов Илья 24 1
Смольников Павел 1 1
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Стесин Святослав 4 1
Даббах Арсений 25 1
Павлюченко Алексей 3 1
Котляков Михаил 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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