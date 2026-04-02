Индексная книга (каталог) CNews*
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АФК Система Корпорация Робототехники Эйдос-Робототехника Eidos Robotics
АО «Эйдос Робототехника» — разработчик и производитель промышленных роботов, роботизированных ячеек, резидент фонда Сколково.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Сурьянинов Антон 3 3
|Алексеев Александр 41 2
|Хазов Олег 10 1
|Баланин Вадим 3 1
|Халиуллина Жанна 3 1
|Щедрин Сергей 1 1
|Ахметгалиев Руслан 1 1
|Белевцев Андрей 118 1
|Иванцов Илья 24 1
|Смольников Павел 1 1
|Саркисов Руслан 14 1
|Стесин Святослав 4 1
|Даббах Арсений 25 1
|Павлюченко Алексей 3 1
|Котляков Михаил 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.