Novabev Group и «Яндекс Роботикс» автоматизируют складские операции

Novabev Group, российская алкогольная компания, внедрила роботов-инвентаризаторов «Яндекс Роботикс» в своем крупнейшем распределительном центре в Москве. Это первый для группы проект складской автоматизации — роботы позволят в десятки раз повысить скорость инвентаризации и ее точность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Роботы-инвентаризаторы «Яндекс Роботикс» работают в распределительном центре автономно: они двигаются между стеллажами, сканируют товары и направляют данные в систему управления складом (WMS). Это позволяет автоматически сверять палеты с товарами в местах хранения и оперативно вносить корректировки при несоответствиях. Для этого робот оснащен лидаром, камерами, ультразвуковыми сенсорами, а также датчиками для обеспечения безопасности.

Раньше такие монотонные операции выполнялись вручную. Теперь их делают роботы, освобождая сотрудников от рутинных действий и высотных работ, без необходимости надолго останавливать работу склада. Скорость просчета одной аллеи увеличилась в 60 раз — исчисляется теперь минутами, а не часами, как раньше при ручных проверках.

Для Novabev Group роботизация складов — обязательный и логичный шаг в реализации стратегических инициатив по внедрению инноваций, улучшению клиентского сервиса и автоматизации. В компании формируется культура непрерывных улучшений, где технологии используются для роста эффективности бизнеса и развития сотрудников.

Автоматизация операций в сфере ретейла и логистики становится все более распространенной. По данным исследования «Яндекс Роботикс» и «Промышленной робототехники» (ex. KUKA) 88% компаний планируют использовать мобильных роботов (AMR) на складах, а 71% — внедрить 10 и более таких устройств. Рост интереса к роботизации связан с практическими задачами, которые решает автоматизация. Треть (32%) компаний видят в ней способ повысить производительность, еще 30% — решение проблемы нехватки персонала.