Prof-IT Group помогла «Неон-Арт-М» превратить робот Kuka в цифровой актив

Prof-IT Group завершила проект по модернизации роботизированного комплекса для компании «Неон-Арт-М». Решение для 3D-обработки мягких металлов и пластика позволяет повысить производительность оборудования и рационально его использовать.

«Неон-Арт-М» — производитель высокотехнологичных решений в сфере освещения, строительства и визуальных коммуникаций. С 2017 г. на предприятии простаивал новый промышленный робот Kuka KR120 R3500. Это был «замороженный актив». В связи с выполнением крупного заказа по изготовлению рекламных стендов для остановок общественного транспорта возникла потребность повысить производительность и при этом рационально использовать уже имеющиеся ресурсы.

За технологическим партнером Prof-IT Group была закреплена задача дооснащения комплекса Kuka дополнительным оборудованием. В проекте было реализовано все необходимое для превращения робота в полноценный инструмент для механической 3D-обработки мягких металлов и пластика: установлен 2-осевой позиционер, добавлен фрезерный инструмент (шпиндель), внедрена станция смены инструмента, смонтированы барьеры безопасности и датчики. Управление всей системой было интегрировано через контроллер верхнего уровня, что позволило автоматизировать процесс и минимизировать участие человека.

Совместно с модернизацией оборудования была проведена интеграция комплекса с отечественным универсальным ПО для офлайн программирования промышленных роботов «Спруткам Робот». Программа делает автоматический расчет рабочих траекторий по 3D-модели, оптимизирует переходы между слоями, визуализирует столкновения, моделирует процесс обработки детали. Данное ПО позволяет выполнять быструю переналадку на новый тип деталей, что особенно важно при изготовлении уникальных штучных изделий.

Работа над проектом заняла 9 месяцев, включая настройку оборудования. Процесс пусконаладки занял полтора месяца. Обучение операторов проводилось непосредственно на площадке предприятия, что обеспечило быструю адаптацию персонала и сняло возможные риски ошибок при вводе робота в эксплуатацию.

Главная ценность проекта заключается в том, что компания смогла ускорить и снизить стоимость производства рекламных конструкций, плюс открыла новые перспективы для развития. Появилась возможность обрабатывать объемные детали с помощью позиционера. Благодаря дооснащению робот теперь способен выполнять сложную 3D-механическую обработку мягких металлов и пластика, что в будущем позволит компании расширять линейку продукции и выходить в новые сегменты.

Для бизнеса это означает не только экономию времени и денег, но и стабильность и бесперебойность работы, возможность планировать рост и развивать направления, связанные с объемной обработкой. Требования заказчиков будут выполнены точно и в срок.

«Этот кейс показал, как внедрение автоматизированных комплексов способно оживить оборудование и превратить его в драйвер развития. Заказчик получил полноценное решение для дальнейшей цифровой трансформации. Это инвестиции в формирование новой технологической архитектуры предприятия», — отметил Александр Барденков, руководитель направления киберфизических систем Prof-IT Group.

«Для нас модернизация роботизированного комплекса стала не только шагом к повышению производительности, но и возможностью по-новому взглянуть на наше будущее. Теперь мы понимаем, что роботы — это не экзотика, а практичный инструмент для оптимизации производства. Оборудование успешно введено в эксплуатацию и уже приносит результаты», — сказал Рустам Галиев, начальник производства «Неон-Арт-М».