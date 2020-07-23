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Спецпроекты

СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности

Интеграция Внедрения Техника
, Текст: Эльяс Касми

Специалисты по промышленной робототехнике «СИБУР Диджитал» совместно с интегратором «Инспайр» завершили проект по запуску роботизированного комплекса на базе робота-манипулятора KUKA KR-60. Роботизированная ячейка интегрирована в линию производства БОПП-пленки на томском «БИАКСПЛЕНе» и предназначена для контроля геометрии и качества выпускаемой продукции – рулонов БОПП-пленок – а также выполняет финальную подготовку продукции перед отгрузкой ее клиентам.

«Ранее мы сталкивались с ситуациями, когда ширина рулона БОПП-пленки после резки не соответствовала требуемым значениям, учетчик-маркировщик визуально не мог видеть ошибку и после отгрузки возникала проблема на производстве наших клиентов. В некоторых случаях партию приходилось возвращать и поставлять заново. С помощью робота, который контролирует геометрию рулонов БОПП-пленки, такие ситуации будут исключены, а потери минимизированы», – отметил инженер-технолог Евгений Федосеев.

Роботизированный комплекс работает с 79 видами БОПП-пленки и рулонами шириной от 30 см до 2,5 м, обрабатывает 1 рулон в минуту или 1440 рулонов в сутки. Комплекс контролирует ширину рулонов с точностью до 3 миллиметров, а также замеряет вес и диаметр рулона, в случае успешно пройденного контроля маркирует продукцию, в случае брака – сообщает о проблеме оператору.

«Установленный в роботизированном технологическом комплексе промышленный робот KUKA KR 60 L30-3 на базе контроллера KR C4 оснащен сканнером штрихкодов, специальным устройством для измерения геометрических характеристик объектов и вакуумным захватом для нанесения этикеток. При помощи сканера система РТК считывает данные о продукции с технологического штрих-кода, который содержит информацию о заказе, геометрии и весе рулона БОПП. Затем робот-манипулятор проводит серию измерений по диаметру заходящего на весовую секцию рулона, измеряет его фактические габариты. РТК в автоматическом режиме выполняет проверку на соответствие полученных данных с технологического штрих кода и фактически измеренных данных рулона. Если параметры продукции находятся в пределах технических условий, система регистрирует факт выпуска готовой продукции в 1С и отправляет запрос на печать двух этикеток, а робот-манипулятор производит нанесение этих этикеток на внутренний и внешний диаметр рулона соответственно», – сказал старший архитектор индустрии 4.0 Павел Леонидов.

Роботизированные комплексы уже работают на нескольких предприятиях СИБУРа. В Воронеже промышленные манипуляторы укладывают брикеты каучука разных марок в контейнеры после их предварительной сортировки с помощью систем технического зрения. На пермском предприятии робот используется для укладки мешков с вспенивающимся полистриролом Alphapor на паллеты. В июле 2020 г. на «БИАКСПЛЕНе» в Балахне завершена пусконаладка робота, который будет выполнять растарку полипропилена и сополимеров из мешков в приемные бункеры технологических линий производства БОПП-пленок. Второй роботизированный комплекс растарки будет запущен в работу на том же предприятии в августе 2020 г.

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