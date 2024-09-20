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КИБЕРТЕХ 2024: Форум по кибербезопасности государства

7-8 октября 2024 года в Москве на территории ИНТЦ МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы», Кластер «Ломоносов», состоится форум по кибербезопасности государства «КИБЕРТЕХ».

Он станет ведущей площадкой для взаимодействия представителей отраслевых регуляторов и органов власти, ключевых заказчиков и вендоров информационной безопасности.

Повестка «КИБЕРТЕХ» в 2024 году сфокусирована на решении ключевых задач в сфере информационной безопасности, на укреплении безопасности промышленной инфраструктуры и достижении технологической независимости отраслей экономики Российской Федерации.

Форум предполагает официальную деловую программу с панельными дискуссиями и круглыми столами, закрытыми отраслевыми мероприятиями, кейс-клубами и кулуарными деловыми мероприятиями для бизнеса и органов власти от ведущих экспертов.

Основные темы форума:

Мероприятие объединит более 1500 участников, включая специалистов отрасли, руководителей государственных структур и представителей крупнейших российских и международных компаний.

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Организатор форума— Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, соорганизатор — оператор организации и проведения деловых событий АНО «Академия Информационных Систем».

Регистрация и подробная программа форума – на официальном сайте.

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