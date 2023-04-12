«Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти»

Арбитражный суд Москвы встал на сторону оппонента «Мерлиона» и обязал дистрибутора вернуть часть денег, выплаченных ему за сертификаты техподдержки VMware, обесценившиеся год назад. В идентичных по всем внешним признакам разбирательствах Арбитражный суд Московской области как минимум дважды становился на сторону «Мерлиона».

Взыскание с «Мерлиона»

Как выяснил CNews, «Мерлиону» придется выплатить дочерней структуре «Софтлайна», компании «Софт лоджистик» 80,9 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, признавший эту сумму «неосновательным обогащением» дистрибутора.

Как следует из материалов судебного разбирательства, между ООО «Софт лоджистик» и ООО «Хаскел» (после переименования — ООО «Мерлион») 26 июня 2019 г. был заключен договор на поставку сертификатов техподдержки ПО американской VMware на 111,3 млн руб.

При полной выплате этой суммы сертификаты при посредничестве «Софтлайн трейда» (входит в «Софтлайн») были переданы конечному пользователю — ООО «Айэмти». Данное юрлицо принадлежит одноименной зеленоградской компании, работающей под брендом Cloud DC.

Компания получила известность в качестве организации, предоставляющей облачные услуги на базе собственного ЦОДа Cloud DC Moscow 1, открытого в 2015 г. на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Зеленоград».

На данный момент ООО «Айэмти» на 100% принадлежит «Сибирской интернет компании» («Сибинтек»), подконтрольной «Роснефти».

Проблемы во взаимоотношениях контрагентов начались после того, как 5 марта 2022 г. на фоне начавшейся спецоперации на Украине VMware официально объявила о приостановке всех операций в России: продаж, оказания профессиональных услуг и обеспечения техподдержки решений. В свете этого сертификаты на данную техподдержку закономерно обесценились.

В досудебном порядке «Софт лоджистик» с «Мерлионом» договоритьься не удалось, поэтому 2 декабря 2022 г. компания и подала к дистрибутору свой иск на сумму предоплаченной, но недорасходованной техподдержки.

Представители «Мерлиона» сообщили CNews, что не согласны с выводами служителей Фемиды, вставших на сторону «Софт лоджистик», и планируют обжаловать решение суда.

Представители «Софтлайна» прокомментировать CNews, не усложнились ли в контексте этой ситуации отношения ее «дочек» с «Айэмти», не смогли.

Некоторые подробности разбирательства

Как показывает практика CNews по мониторингу судебных решений в ИТ-спорах, при вынесении нового вердикта представители Арбитражного суда Москвы придерживались обычной для себя логики оценки инцидентов, связанных с бегством из России вендоров.

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«Мерлион» настаивал на добросовестном исполнении договора в полном объеме. «На момент передачи товара и в течение установленного договором поставки срока на выявление недостатков истцом таковых не выявлено, количество, ассортимент и качество товара соответствовало условиям договора», — отмечали представители компании.

Однако суду была ближе аргументация истца, в соответствии с которой сами по себе сертификаты на техподдержку VMware самостоятельной потребительской ценности не представляют — pdf-файлы не стоят 111,3 млн руб. Они служат лишь для подтверждения права конечного покупателя на получение услуг по технической поддержке ПО в определенный сторонами период времени.

Таким образом, покупатель приобретал, не документы, а услуги. А они в итоге были оказаны не в полном объеме.

Другой суд регулярно встает на сторону «Мерлиона»

Необходимо отметить, что в рядах российских служителей Фемиды сейчас нет единого понимания того, как именно должны разрешаться подобные споры. В частности, CNews уже дважды описывал идентичные по всем внешним признакам разбирательства, в которых другая инстанция — Арбитражный суд Московской области — становилась на сторону «Мерлиона».

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В частности, в начале января 2023 г. редакция разбирал ситуацию, в которой «Ай-теко» не удалось взыскать с «Мерлиона» 364,6 млн руб.за недооказанную по сертификатам техподдержку решений VMware у неназванных клиентов интегратора.

Перед этим «Мерлион» уже побеждал в Арбитраже Московской области практически в идентичном разбирательстве по иску компании «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан», а еще раньше «Компарекс».

Тогда истец пытался вернуть уплаченные «Мерлиону» за сертификаты VMware 195,4 млн руб. и взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,7 млн руб. Сертификаты ранее были переданы «Ван-ай-ти трейдом» его конечным заказчикам: банку «Финсервис», «Лаборатории Касперского» и «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»).