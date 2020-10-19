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НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании

ПО Софт Бизнес Тендеры Техника

НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный проект – мобильное приложение «Закупки Роснефть» для оперативной работы с закупочными процедурами компании.

НК «Роснефть» – один из крупнейших потребителей товаров, работ и услуг среди российских частных компаний и компаний с государственным участием. Прозрачность закупок, расширение конкуренции и равный доступ участников рынка обеспечиваются за счет организации закупочных процедур в электронном виде на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

Приложение «Закупки Роснефть» позволяет сотрудникам и владельцам организаций, являющимся потенциальными и действующими поставщиками НК «Роснефть», с помощью мобильного приложения оперативно подбирать интересующие процедуры, а также получать уведомления о новых закупках.

Функциональность приложения также позволит следить за последними новостями электронной торговой площадки, актуальными документами и уведомлениями о процедурных изменениях.

Приложение доступно для пользователей операционных систем Android и iOS в магазине приложений в App Store и Google Play.

Годовой объем закупок товаров, работ и услуг НК «Роснефть» и обществ группы у сторонних контрагентов в 2019 г. составил 2,6 трлн руб. Стабильно высокий объем потребности компании в товарах, работах и услугах является мощнейшим рычагом развития экономики России.

При выборе поставщиков и подрядчиков компания руководствуется принципами открытости, конкурентности, обоснованности, эффективности и отсутствия дискриминации.

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