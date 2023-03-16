В России создано «оружие судного дня» для уничтожения роев БПЛА

В России создан универсальный «подавитель» беспилотников, способный глушить их навигационные системы и блокировать связь с оператором. Дальность действия комплекса — 5 км. Система обучена «видеть» вражеские БПЛА в 360 градусах (по горизонтальной оси) и может делить охраняемую территорию на секторы, чтобы случайно не обезвредить мирные дроны.

Российский «Терминатор»

Специалисты госкорпорации «Ростех» сообщили CNews о завершении процесса разработки универсального комплекса подавления групп беспилотников. Устройство, получившее название «Серп-ВС5», способно бороться с БПЛА на расстоянии до 5 км, даже если дроны атакуют с разных сторон.

Как сообщили CNews в «Ростехе», работу по созданию комплекса провели эксперты НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» из состава «Ростеха»). Это своего рода эволюция модели «Серп-ВС» с дальностью действия 3 км, поставка первых партий которой состоялась в декабре 2022 г. CNews писал, что устройства были установлены на объектах топливно-энергетического комплекса.

Когда состоится запуск производства «Серп-ВС5», где оно будет осуществляться, и кто является заказчиком первых устройств, на момент выхода материала известно не было. Редакция CNews обратилась за комментариями в «Ростех» и «Росэлектронику» и ожидает ответа.

Ни один дрон не пролетит

К особенностям комплекса «Серп-ВС5» разработчики отнесли его умение «глушить» сразу несколько каналов связи операторов с дронами. Это позволяет более основательно подойти к вопросу обеспечения безопасности вверенного комплексу объекта или территории.

Система располагает умением работать в широком диапазоне частот — от 900 до 5800 МГц. За счет этого она способна обезвреживать не только обычные «гражданские» дроны, которые, как показала практика последних лет, может использоваться не только в мирных целях. «Серп-ВС5» также подвластны и специализированные БПЛА, использующие нетипичные для дронов частоты.

Защита от дронов в действии

Комплекс «Серп-ВС5» представляет собой универсальную «глушилку», задача которой заключается в подавлении сигнала, по которому осуществляется связь БПЛА с навигационным спутником или с оператором. Другими словами, о физическом уничтожении устройства речи в данном случае нет — вместо этого «Серп-ВС5» глушит сигналы навигационных спутников GPS (США), ГЛОНАСС (Россия) и Beidou (Китай) в диапазонах L1, L2, L5). а также разрывает управление дронами по Wi-Fi. Результат — полная потеря оператором контроля над дроном и дезориентация в пространстве самого устройства.

О своей безопасности забывать нельзя

По словам разработчиков, у комплекса развито 360-градусное «зрение» по горизонтальной оси. Как устройство воздействует на БПЛА-нарушители по вертикали, они не уточнили, но известно, что предыдущая модель, «Серп-ВС», по вертикали «видит» в секторе от -10 до 80 градусов.

Фото: Telegram-канал «Ростех» Комплекс способен бороться не только с единичными дронами. но и с роями БПЛА

Чтобы не зацепить «мирные» беспилотники, в «Серп-ВС5» реализован режим секторального подавления. Устройство делит местность на секторы и работает только в том из них, который выберет оператор.

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Остаться без связи с оператором под воздействием собственной же аппаратуры «Серп-ВС5» не сможет. «Глушилки» на него не подействуют, поскольку управляется комплекс по классической схеме, то есть буквально по проводу. Для этого используется традиционый Ethernet-кабель, такой же, по которому работает интернет в большинстве офисов и квартир.

Комплекс комплексов

Как сообщил CNews заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин, «Серп-ВС5» дозволяется использовать и автономно, и в составе комплекса таких систем. Он добавил также, что в середине марта 2023 г. специалисты «Вектора» впервые провели полевые испытания этого устройства.

По словам Сорокина, «Серп-ВС5» заинтересовал многих потенциальных покупателей — отечественных компаний, во владении которых имеются «промышленные объекты разного профиля — от производственных предприятий до объектов критической инфраструктуры, расположенных в плотной городской застройке». Нашлись ли среди интересующихся те, кто разместил заказ, Андрей Сорокин не уточнил.