«Росэлектроника» оснастила объекты ТЭК новой системой защиты от беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил поставку первой партии новых систем подавления беспилотников «Серп-ВС» на объекты топливно-энергетического комплекса. Оборудование предназначено для борьбы с малыми дронами, может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Объединение нескольких таких систем позволяет организовать защиту протяженной инфраструктуры.

«Серп-ВС» способен подавить канал управления беспилотником, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование, дезориентировать дрон в пространстве и сорвать выполнение полетного задания. Система нейтрализует сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами по Wi-Fi.

«Мы видим, с какими рисками связано растущее использование беспилотников как в военной, так и в гражданской сферах. Объекты топливно-энергетического комплекса относятся к критически важной инфраструктуре нашей страны. Разработка «Росэлектроники» позволяет повысить их безопасность с помощью радиоэлектронного воздействия на дроны самых разных производителей», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Устройство может обеспечивать защиту от дронов как стационарных, так и мобильных объектов. Потребляемая мощность передатчика составляет 150 Вт, а дальность действия – до 3 км. «Серп-ВС» «видит» БПЛА-нарушитель в секторе от -10 до 80 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet.

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В составе «Росэлектроники» разработку, поставку и установку систем ведет НИИ «Вектор».

«Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что небольшие любительские дроны стали активно использоваться для промышленного шпионажа и совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры. На высоте в несколько десятков метров такой аппарат невидим глазу, его невозможно сбить. Поэтому средства радиоэлектронной борьбы, в первую очередь ориентированные на работу с малыми летательными аппаратами, – единственное эффективное противодействие», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.