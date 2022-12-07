Требуются пилоты дронов: какие профессии могут появиться в связи с развитием беспилотников?

Больше половины россиян (61%) согласны с тем, что в результате активного применения гражданских дронов в различных сферах жизни появилась необходимость в новых профессиях. Это выяснила «Лаборатория Касперского» в ходе исследования, проведенного с целью узнать, как жители России относятся к использованию беспилотных летательных аппаратов в повседневной жизни*.

В первую очередь нужны пилоты дронов. В этом уверены 77% респондентов. Вторая по значимости профессия в этой сфере ― оператор систем противодействия беспилотникам. В ее необходимости убеждены 57% россиян. Это логично, ведь наряду с развитием рынка дронов развивается и рынок решений для противодействия им. Поэтому нужны люди, которые умеют управлять подобными системами.

Больше половины (55%) считают важной профессию консультанта по применению дронов, 40% ― регулировщика движения в воздушном пространстве, что указывает на необходимость появления систем мониторинга трафика дронов. В том, что потребуются юристы, разбирающиеся в законодательстве в области применения дронов, убеждены 38%. Трети (32%) респондентов актуальной кажется профессия пилота-фотокорреспондента, четверти (23%) ― строителя инфраструктуры для дронов, 18% ― пилота-евангелиста и 16% ― организатора шоу дронов.

«Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. По предварительным оценкам, в ближайшие пять-семь лет в России понадобится 140-160 тыс. таких специалистов. Но это специфические профессии, требующие определенной подготовки. Вот почему мы запустили программу “Функциональная безопасность беспилотных транспортных средств”», ― сказал Михаил Удров, кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО.

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«Отрасль продолжает развиваться несмотря ни на что, и, как следствие, растет спрос на различных специалистов в этой области. Мы сами зачастую стараемся нанимать людей с опытом разработки программной или аппаратной части дронов или робототехнических комплексов. Смотрим и на то, есть ли опыт пилотирования беспилотников, ― отметил Владимир Туров, руководитель направления Kaspersky Antidrone. ― Мы понимаем, что это новая область безопасности, и пока достаточно мало обученных специалистов, поэтому стараемся создавать наши системы мониторинга трафика дронов и противодействия максимально простыми для использования. Так, наша система Kaspersky Antidrone имеет интуитивно понятный интерфейс ― управлять ею можно и без специальных навыков».

* Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в июле 2022 г. в России. Всего опрошено 1008 человек.