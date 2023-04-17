«Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky Antidrone Portable — портативное решение для обнаружения беспилотников

Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали Kaspersky Antidrone Portable — мобильный радиочастотный детектор для обнаружения дронов. Устройство предназначено для использования на массовых мероприятиях, защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры. Основная целевая аудитория — государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского» .

«Еще в 2019 г. мы представили рынку программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone. Его основное предназначение — защита критически важной инфраструктуры, промышленных объектов, а также транспортной инфраструктуры и массовых мероприятий от неправомерного использования дронов. Сегодня свет увидел новый аппаратный сенсор Kaspersky Antidrone Portable — и это еще одно подтверждение того, что мы уже давно не только антивирусная компания», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Детектор Kaspersky Antidrone Portable — это аппаратное устройство для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Решение способно определять точное местоположение наиболее распространенных моделей дронов в радиусе до одного километра, а также положение управляющего им оператора. Детектор комплектуется влагозащищенным планшетом на базе программного обеспечения Kaspersky Antidrone, на графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных дронах.

Kaspersky Antidrone Portable

Kaspersky Antidrone Portable более компактный и мобильный по сравнению со стандартными радиочастотными детекторами. Он весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Устройство может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска.

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Kaspersky Antidrone Portable можно использовать как самостоятельную установку, а также интегрировать в более крупные системы, в том числе стационарные. Например, детектор может работать совместно с обнаружителями других типов в составе Kaspersky Antidrone, включая оптические и радиолокационные системы. Также решение может использоваться в комплекте с мобильным подавителем БПЛА.

«Беспилотные технологии развиваются, и связанные с их использованием риски растут. Обнаружение дронов — одна из самых сложных задач в работе любой автоматизированной системы защиты от БПЛА. Чем меньше дрон, тем сложнее его детектировать. Дрон большого размера (например, 438x451x301 мм) человек может заметить и без специальных устройств. Но если маленький дрон (около 160×290×55 мм) перемещается в толпе людей, плотной городской инфраструктуре или при сложных погодных условиях, без специального устройства его практически невозможно обнаружить даже на расстоянии 10 метров, — сказал Владимир Туров, руководитель Kaspersky Antidrone. — Мы постоянно тестируем существующие аппаратные модули для интеграции в экосистему Kaspersky Antidrone. Основываясь на этом опыте, мы решили создать собственную линейку аппаратных устройств. Первым стало Kaspersky Antidrone Portable для обнаружения дронов».