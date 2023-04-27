«Мегафон» расширил покрытие 4G еще в пяти населенных пунктах Якутии

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и увеличил емкость сети четвертого поколения в пяти населенных пунктах Якутии – Черкех, Боробул, Теплый ключ, Чульман и Серебряный бор. После проведенных работ увеличилась территория покрытия и скорость мобильного интернета 4G для всех абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет более 12 тыс. жителей. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Кроме того, обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Два села, Боробул и Черкех, находятся в Таттинском районе республики, расположенном на северо-востоке центральной части Якутии. Ведущую роль в экономике района играет сельское хозяйство, кроме того, через село Боробул проходит федеральная автотрасса «Колыма», как и через село Теплый Ключ Томпонского района.

Чульман и Серебряный Бор — поселки городского типа в Нерюнгринском районе Якутии. Через Чульман проходят Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога «Лена». Вокруг Чульмана обнаружены полезные ископаемые, среди которых особое место занимают уголь, золото, железные руды. Ведется разведка алмазных месторождений в районе реки Унгра, известны месторождения платины.

В Серебряном Бору расположена Нерюнгринская ГРЭС, он находится в 6 км к востоку от Нерюнгри и выполняет функции энергетического центра. Кроме того, в поселке работает комбинат строительных материалов, центральная усадьба совхоза «Энергостроитель», есть средняя и музыкальная школы, дом культуры, больница.

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу ПО

«Мегафон» расширил покрытие сети и увеличил скорости мобильного интернета не только для всех жителей сел и поселков, но и для транзитных водителей большегрузов и машинистов железнодорожных составов. Теперь они могут не только пользоваться любыми цифровыми ресурсами, но и совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком. Кроме того, обновленная сеть позволила увеличить стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.