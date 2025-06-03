«МегаФон» разогнал скорости для якутских горняков

За год в якутском поселке Нижнем Куранахе потребление мобильного трафика увеличилось на 24%. В связи с растущим спросом на телеком-услуги «МегаФон» построил в поселении дополнительную базовую станцию. Это позволило увеличить скорости интернета и емкость сети для более чем 5000 сельчан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Нижний Куранах был основан еще в середине прошлого века в связи с разработкой месторождений золота. В наши дни он является горнодобывающим и золотопромышленным центром Алданского района. Благодаря новому телеком-оборудованию выходить в сеть абоненты могут в любой точке поселка, как дома, так и на рабочих местах. В поселке живут больше 5000 человек, многие из них работают на местных предприятиях и приисках.

Через поселок проходит Амуро-Якутская автомагистраль. Здесь располагаются дом культуры, гимназия, средняя общеобразовательная, коррекционная и музыкальная школы, три детских сада, спортивный комплекс, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания. Новая станция обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей, увеличенную скорость интернета и уверенное покрытие. Теперь абоненты с комфортом общаются с близкими на расстоянии, получают в режиме онлайн государственные и банковские услуги или консультации врачей, смотрят видео в высоком разрешении, листают ленту в соцсетях. Школьникам и их родителям стало проще пользоваться образовательными платформами, готовиться к экзаменам или поступлению в вузы.

«Как показывает наша аналитика, в апреле мобильный трафик в Нижнем Куранахе увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы нашим абонентам было еще удобнее пользоваться сотовой связью и интернетом мы установили в поселке новую базовую станцию, это позволило уменьшить нагрузку на сеть и обеспечить высокую скорость загрузки даже в вечернее время и по выходным. Согласно замерам, сейчас средняя скорость передачи данных в населенном пункте составляет 20 Мбит/с, при этом новое оборудование дает максимальную скорость до 62 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Также модернизация телекоммуникационной сети улучшила и зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Такая разработка позволяет звонить по телефону и параллельно пользоваться интернетом на высоких скоростях загрузки.