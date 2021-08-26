Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики

Угроза дефицита конденсаторов

Компания Murata Manufacturing временно закроет одну из своих японских фабрик по производству многослойных керамических конденсаторов, которые широко применяются в современной электронике. Такое решение было принято руководством в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Covid-19 на предприятии. Об это сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Работа ключевой фабрики Murata, расположенной в городе Этидзен (Япония, префектура Фукаи), приостановлена по меньшей мере до 31 августа 2021 г. из-за того, что 98 работников из 7 тыс. человек персонала предприятия заболели новым штаммом Covid-19. По словам представителя Murata, карантин на фабрике впоследствии может быть продлен – решение будет принято на основании анализа динамики распространения инфекции среди сотрудников.

Murata, как отмечает информагентство, является крупнейшим в мире поставщиком керамических конденсаторов, занимающим примерно 40-процентную долю на глобальном рынке. Многослойные керамические конденсаторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники. Таким образом, любые простои фабрик, выпускающих данное изделие, грозят индустрии усугублением уже существующего дефицита электронных компонентов и полупроводников, который особенно тяжело переносят автопроизводители.

Фабрика Muarata по производству конденсаторов в Фукуи приостановила свою работу до конца лета

Murata заявила, что постарается компенсировать простой предприятия за счет накопленных ранее складских запасов, поэтому клиенты вендора не должны остаться без продукции. В случае необходимости компания готова нарастить производство на принадлежащих ей площадках, расположенных как на территории Японии, так и за ее пределами.

Один из первых случаев кластерного заражения в Японии

По данным Nikkei Asian Review, первый случай заболевания коронавирусом на предприятии был зафиксирован 3 августа 2021 г. – инфекцию «завез» сотрудник компании-партнера. Он принимал пищу вместе с коллегами из Murata и участвовал в спортивном мероприятии без использования защиты органов дыхания. Работники фабрики, которые могли находиться в контакте с инфицированным, прошли ПЦР-тестирование.

Теперь компания планирует протестировать всех сотрудников на коронавирус и начать массовую вакцинацию персонала в сентябре 2021 г.

Меж тем, в Murata утверждают, что компанией были предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. Так, работники фабрики в Этидзене обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию во время работы. В столовой предприятия используется шахматная рассадка.

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Случаи кластерного (внутри социальной группы) заражения Covid-19 на промышленных предприятиях до настоящего момента не были широко распространены на территории Японии. Это, как отмечает Nikkei Asian Review, по всей видимости, связано с местоположением производственных площадок – они, как правило, находятся вдали от крупных городов, где заболевших в целом не слишком много. Однако с распространением более заразного дельта-штамма коронавируса риски массового заражения для подобных предприятий возрастают.

Больших проблем ожидать не стоит

Опрошенные Nikkei Asian Review аналитики настроены оптимистично. По их мнению, временная остановка завода Murata по производству конденсаторов вряд ли окажет столь же мощное негативное влияние на экономику, как нехватка полупроводников.

«Это не то же самое, что нехватка сырья или производственного оборудования. После принятия превентивных мер производство можно возобновить», – считает Юничи Макино (Junichi Makino), экономист SMBC Nikko Securities.

В начале августа 2021 г. аналитики TrendForce предупредили об угрозе нехватки керамических конденсаторов. Опасения экспертов были связаны с объявлением локального локдауна в столице Филиппин Маниле, который, по их мнению, мог распространиться на фабрики крупных компаний по выпуску компонентов данного типа. Неподалеку от Манилы расположены крупные производственные площадки Samsung и Murata.

Помимо Филиппин, в условиях введенного в июне 2021 г. карантина продолжает жить Малайзия – еще одна страна Юго-Восточной Азии, на территории которой расположено множество предприятий, обеспечивающих мировые потребности в электронных компонентах. Закрытие большей части производственных площадок в стране в результате локдауна стало одной из причин дефицита комплектующих в отрасли автомобилестроения.