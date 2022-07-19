Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России

Российский разработчик технологий распознавания компания Smart Engines объявляет о поиске новых партнеров в связи ростом заявок на импортозамещение. В ситуации ухода из России вендоров западного программного обеспечения Abbyy и Kofax под угрозой срыва оказались проекты по цифровой трансформации и диджитализации в экосистемах госкорпораций, компаниях реального сектора экономики и системообразующих банках. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Smart Engines привлечет не более трех партнеров, которые помогут российским компаниям эффективно решить возникшую проблему с помощью продуктов компании.

«Сегодня в России стоит задача замены систем распознавания, внедренных за прошедшие более чем 25 лет. Это работающие системы, которые глубоко интегрированы в бизнес-процессы заказчиков и обеспечивают основную деятельность предприятий. Решая задачу импортозамещения, мы предлагаем не просто миграцию на новый программный продукт, а развитие за счёт перехода на премиальные по качеству и скорости технологии автоматического распознавания документов, не имеющие аналогов в мире. Для того, чтобы интеграционные проекты по их внедрению были выполнены профессионально мы предъявляем высокие требования к нашим будущим партнерам», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Компании, с которыми Smart Engines будет сотрудничать в рамках внедрения собственных продуктов, будут выбраны на конкурсной основе. В числе требований Smart Engines — наличие у интегратора технической экспертизы и присутствие в большинстве регионов России. Основным критерием отбора является размер годового оборота от продаж программного обеспечения, который должен составлять не менее 5 млрд руб. Кроме того, компания должна подтвердить отсутствие соглашений на поставку конкурирующего ПО. Заявки принимаются до 15 августа 2022 г. Список партнеров Smart Engines будет определен до 1 сентября 2022 г.

С помощью компетенций и опыта новых партнеров Smart Engines рассчитывает более эффективно решить вопрос импортозамещения технологий распознавания в России. Интеграторы смогут обеспечить высокий уровень обслуживания заказчиков, поставляя технологии лучших качества, производительности, скорости и безопасности, чем ушедшие с рынка. Новые партнерства увеличат присутствие программных продуктов компании на российском рынке в критически важных для страны отраслях.

«Научная деятельность Smart Engines в области искусственного интеллекта продолжает традиции советской математической школы, что позволяет нам выводить технологии распознавания на новый уровень. При выборе партнера нам важно найти на российском рынке не маркетплейс, а опытного игрока, который обладает качественной экспертизой в области b2b-интеграции ИТ-решений», – отметил технический директор Smart Engines Дмитрий Николаев.

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Smart Engines является участником глобального договора ООН об устойчивом развитии. Научные разработки исследователей компании отвечают на новые вызовы экологической ответственности общества, что важно для организаций, поддерживающих и реализующих в своем развитии стратегию ESG.

В России программные продукты Smart Engines для распознавания и обработки документов уже используют группа «Тинькофф», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Альфа-банк», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, «Кредит Европа банк», МКБ, «Почта банк», Райффайзенбанк, Росбанк, ФПК РЖД, «Балтбет», «СКБ-контур», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и др.