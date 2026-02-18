Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сколтех Центр добычи углеводородов Центр науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха SCHR Skoltech Center for Petroleum Science and Engineering
СОБЫТИЯ
Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Канада 4999 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420190, в очереди разбора - 726020.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.