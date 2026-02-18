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Коротеев Дмитрий

СОБЫТИЯ


18.02.2026 В «Сколтехе» нашли замену дорогостоящему анализу пород в сложных нефтегазовых коллекторах 1
03.11.2020 Искусственный интеллект научился определять вязкость нефти 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коротеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Pirit - Пирит 88 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
Газпром ПАО 1493 1
Газпром нефть 725 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Baker Hughes 11 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Сколтех - Центр добычи углеводородов - Центр науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха - SCHR - Skoltech Center for Petroleum Science and Engineering 4 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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