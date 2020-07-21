Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз

Softline модернизировала систему информационной безопасности в здании администрации Ставрополя. Для реализации масштабного проекта были выбраны решения, разработанные компаниями «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности». Усовершенствованная система уже прошла аттестацию на соответствие всем требованиям регулятора. Теперь в течение года эксперты Softline будут заниматься ее комплексным техническим обслуживанием и ремонтом. Такой подход позволяет максимально защитить органы исполнительной власти Ставрополя от всех видов киберугроз.

Система информационной безопасности, действующая в здании администрации Ставрополя, нуждалась в модернизации. Необходимо было учесть все изменения, которые ввел регулятор. Руководство города анонсировало проведение открытых торгов. В ходе конкурентной борьбы победу одержала компания Softline, обладающая уникальной отраслевой экспертизой.

Softline выстраивает партнерские отношения с ключевыми разработчиками решений в области информационной безопасности. Среди них – «Лаборатория Касперского», ESET, Check Point, Fortinet, InfoWatch, «ИнфоТеКС», «Код Безопасности» и многие другие. Для модернизации системы ИБ в здании администрации Ставрополя эксперты Softline как раз предложили использовать продукты вендоров «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности». С помощью этих комплексных решений можно организовать эффективную защиту периметра корпоративной сети от внешних и внутренних угроз.

На следующем этапе проекта компания «Безопасные информационные технологии», выступающая многолетним партнером Softline, провела аттестацию усовершенствованной системы. Эксперты пришли к выводу, что она полностью соответствует всем требованиям законодательства в области защиты информации. Теперь в течение года специалисты обеих компаний будут заниматься комплексным техническим обслуживанием системы.