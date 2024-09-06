«Авито Работа»: Ставрополь стал лидером по приросту средних зарплатных предложений за год

По итогам летнего периода 2024 г. эксперты «Авито Работы» выявили список российских городов с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат год к году. Наибольший прирост зарплатных предложений зафиксирован в Ставрополе и Краснодаре — он составил 16% при сравнении с суммой за лето 2023 г. В среднем кандидатам здесь предлагают около 54 031 руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Эксперты также отметили активный рост зарплатных предложений для соискателей в Сочи, который занял второе место с приростом 14% соответственно. При этом в Сочи средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 60 422 руб. в месяц за полный рабочий день.

Замыкают пятерку лидеров Самара и Воронеж, где прирост средних зарплатных предложений для новых работников составил 13% и 12% соответственно. В Самаре работодатели в среднем предлагали соискателям 63 673 руб., а в Воронеже — 62 911 руб. ежемесячно за полный рабочий день.

Топ-5 городов с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат летом 2024 года

«В основном в лидеры по приросту средних зарплатных предложений вошли южные города — Ставрополь, Краснодар и Сочи. В этих популярных туристических регионах в летний сезон традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общественного питания, туризма и гостеприимства. Ввиду возросшего спроса на сотрудников работодатели повышают зарплатные предложения для соискателей, чтобы привлечь нужных специалистов. Например, в Ставрополе прирост зарплатных предложений для новых сотрудников в сфере туризма и ресторанов при сравнении год к году составил 76%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Для сравнения, в целом по России летом текущего года средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 9% за год и составили 67 219 руб. в месяц при полной занятости. В Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 8% (78 232 руб.), а в Санкт-Петербурге — на 6% (70 671 руб.). В условиях дефицита регионы конкурируют за кадры со столицами, от чего темпы роста средних зарплатных предложений у них зачастую выше.