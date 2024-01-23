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«МегаФон» усилил LTE в районе ж/д вокзала в Ставрополе

Более 8 тыс. человек, живущих вблизи железнодорожного вокзала в Ставрополе, почувствовали изменения скорости мобильного интернета оператора, она выросла на 10%. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в густонаселенном районе города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения оценили и те, кто посетил перроны ж/д гавани на новогодних каникулах, а это более четырех тысяч уезжающих и приезжающих. В этот период на Ставрополье в основном среди визитеров были гости из Москвы и Краснодарского края, а сами ставропольчане больше всего выбирали для отдыха направление Сочи и Адлера.

В городе растет количество туристов, а с ними и потребление трафика, показатель в столице края в 2023 г. увеличился на 15%. Сейчас средняя скорость передачи данных составляет 35 Мбит/с. Спрос на качественную связь и скоростной интернет также ежегодно возрастает на 10-15%. Треть трафика абонентами тратится на мессенджеры. Самым популярным у жителей и туристов остается WhatsApp, однако, за последние два года популярность Telegram выросла в два раза.

«В регионе живут активные пользователи сети, не отстают и туристы. По данным наших аналитиков, и край, и его столица – одни из рекордсменов по среднему объему трафика на абонента в СКФО. Мы посчитали, что в прошлом году абоненты ежемесячно скачивали больше одной тысячи ТБ информации. Этого хватит, чтобы каждый житель полумиллионного Ставрополя, например, смог скачать фильм о путешествиях “Поехавшая”», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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Цифровизация

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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