Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

МТС: ставропольский бизнес в два раза чаще стал переносить данные в облака

МТС проанализировала использование облачных технологий MWS бизнесом в Ставропольском крае. В 2024 г. количество компаний, которые перенесли свои данные на виртуальную инфраструктуру выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 80% случаев ставропольский бизнес прибегает к резервному копированию данных и объектному хранилищу больших объемов информации, а 50% компаний, использующих облака, разворачивает свою инфраструктуру и офисные решения на удаленном сервере. Это позволяет предприятиям решать сразу несколько задач. Во-первых, застраховаться от возможной потери информации. Облачная инфраструктура МТС обладает высокими уровнями защиты и отказоустойчивости, данные доступны всегда из ЦОДов в разных частях страны. Во-вторых, переход в облачную инфраструктуру позволяет оперативно и без серьезных затрат масштабировать бизнес.

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика
Инженерия для ЦОД

Больше всего пользователей облачной инфраструктуры среди ставропольских ИТ компаний, ритейлеров, обрабатывающих производств. Чаще всего переходили в облака в крае в этом году предприятия, работающие в сфере строительства, телекома и информационных технологий.

«В современных условиях содержать собственную инфраструктуру компаниям становится дороже и сложнее, проще и надежнее перенести данные на облачные ресурсы. Ставропольский бизнес таким образом сокращает свои издержки и к тому же получает возможность внедрять дополнительные технологии. Самой популярной услугой в облаках все еще остается резервное копирование. Только в этом году количество таких подключений выросло в 1,6 раза. Но отмечается и тенденция к внедрению и более сложных решений в облаках. Например, на облачной инфраструктуре разворачивается и интеллектуальное видеонаблюдение, и российские офисные программы», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства

Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран

Акционеры HeadHunter порадовали себя спецдивидендами в размере 40 миллиардов

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще