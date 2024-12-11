МТС: ставропольский бизнес в два раза чаще стал переносить данные в облака

МТС проанализировала использование облачных технологий MWS бизнесом в Ставропольском крае. В 2024 г. количество компаний, которые перенесли свои данные на виртуальную инфраструктуру выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 80% случаев ставропольский бизнес прибегает к резервному копированию данных и объектному хранилищу больших объемов информации, а 50% компаний, использующих облака, разворачивает свою инфраструктуру и офисные решения на удаленном сервере. Это позволяет предприятиям решать сразу несколько задач. Во-первых, застраховаться от возможной потери информации. Облачная инфраструктура МТС обладает высокими уровнями защиты и отказоустойчивости, данные доступны всегда из ЦОДов в разных частях страны. Во-вторых, переход в облачную инфраструктуру позволяет оперативно и без серьезных затрат масштабировать бизнес.

Больше всего пользователей облачной инфраструктуры среди ставропольских ИТ компаний, ритейлеров, обрабатывающих производств. Чаще всего переходили в облака в крае в этом году предприятия, работающие в сфере строительства, телекома и информационных технологий.

«В современных условиях содержать собственную инфраструктуру компаниям становится дороже и сложнее, проще и надежнее перенести данные на облачные ресурсы. Ставропольский бизнес таким образом сокращает свои издержки и к тому же получает возможность внедрять дополнительные технологии. Самой популярной услугой в облаках все еще остается резервное копирование. Только в этом году количество таких подключений выросло в 1,6 раза. Но отмечается и тенденция к внедрению и более сложных решений в облаках. Например, на облачной инфраструктуре разворачивается и интеллектуальное видеонаблюдение, и российские офисные программы», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.