Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к сети 17 малых населенных пунктов

Цифровая экосистема МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 населенных пунктов Ставрополья. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оператор обеспечил связью и мобильным интернетом аграрные хутора и поселки региона с небольшим количеством населения, либо удаленные от крупных районных центров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2023 г. по программе устранения цифрового неравенства МТС подключила к своей сети малые населенные пункты 11 округов Ставропольского края. Больше всего территорий – в Петровском, Минераловодском и Шпаковском округах. Во всех 17 населенных пунктах никогда не было скоростного мобильного интернета, а голосовую связь сотовые операторы обеспечивали частично. Теперь звонить, выходить в интернет и пользоваться возможностями экосистемы МТС могут еще 5000 жителей края.

Расширение сети в этих населенных пунктах также позволило улучшить покрытие дорог, нескольких железнодорожных станций, сельских предприятий, важных инфраструктурных объектов, например, Сенгилеевской ГЭС в хуторе Приозерном, а также мест отдыха ставропольцев у Сенгилеевского водохранилища

«Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел – важная социальная задача. Сегодня многие сферы жизни оцифровываются. Даже государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн. Поэтому улучшение качества связи даже в небольших и отдаленных территориях – одно из главных направлений развития сотовой сети. МТС постоянно работает над качеством связи в сельских территориях. Помимо участия в федеральной программе устранения цифрового неравенства, в прошлом году МТС улучшила сеть в 23 сельских населенных пунктах Ставрополья», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ
Цифровизация

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще