МТС проследит за безопасностью зерна в кооперативе «Племзавод Вторая Пятилетка»

МТС проследит за безопасностью зерна в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» в селе Большая Джалга Ипатовского округа. С помощью установленной системы с облачным видеонаблюдением специалисты кооператива смогут дистанционно контролировать обстановку на сельскохозяйственных объектах и не допускать внештатных ситуаций, например, несанкционированных проникновений или возгораний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На нескольких удаленных друг от друга объектах СПК специалисты МТС установили почти 20 камер видеонаблюдения, объединенных программно-аппаратным комплексом «Сфера» в облачном хранилище. ПАК «Сфера» – собственная разработка МТС, которая позволяет в одном интерфейсе подключать различные цифровые сервисы и устройства – камеры наблюдения, умные датчики, в том числе носимые сотрудниками, запускать аналитику с помощью искусственного интеллекта и др.

В «Племзаводе Вторая Пятилетка» цифровое решение МТС поможет обеспечить безопасность на объектах предприятия – зернохранилище, зернодробилке, весовой. Вся информация с камер доступна в личном кабинете «Сферы» с любого устройства в любом месте, а не только на территории сельхозпредприятия.

Для работы программного обеспечения и всех технических устройств на объектах сельхозпредприятия было необходимо организовать передачу данных. Строительство оптоволоконных сетей связи могло кратно увеличить стоимость решения, поэтому МТС развернула для кооператива отдельный усиленный радиоканал связи.

«Востребованность цифровых технологий в АПК на юге России, по разным оценкам, выросла на 20-30%. Интерес к цифровизации есть и в аграрном секторе Ставрополья: за внедрением различных решений к нам обращаются растениеводы, теплицы, предприятия переработки. Один из наиболее востребованных сервисов – видеонаблюдение, в том числе интеллектуальное. Оно позволяет избежать многих рисков, например, пожаров, хищений, несанкционированных свалок. Кроме того, для внедрения цифровых решений мы также можем обеспечить сельхозпредприятия необходимой инфраструктурой», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

«Зима – время подготовки техники к весеннему севу. Сейчас есть возможность поменять запчасти, заготовить ГСМ, приобрести что-то новое для улучшения работы. В этом году мы решили внедрить на нашем предприятии цифровые технологии, именно систему безопасности и видеонаблюдения на объектах работы с зерном. Мы многоотраслевой кооператив, сами выращиваем и храним зерно, но основная наша задача – выведение племенных овец. Очень важно уметь уследить за всем, когда столько разных направлений. Надеемся, что внедрение такого цифрового решения сделает свой вклад в урожай будущего года и упростит нам работу», – сказал председатель СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Игорь Сердюков.