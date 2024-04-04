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В СКФО стали чаще подключать защиту от киберугроз

В МТС отмечают рост количества подключений сервисов защиты от DDoS-атак в Северо-Кавказском федеральном округе в полтора раза за последние полгода. Чаще всего решения по кибербезопасности используют на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спрос на решения по кибербезопасности специалисты объясняют увеличением количества сетевых атак (DDoS, атак на приложения и др.), ростом числа заражений вредоносным ПО и попыток обхода технических средств защиты. Только в прошлом году информационную инфраструктуру российских предприятий атаковали на 43% больше, чем годом ранее. Чаще всего злоумышленники нацелены на промышленные предприятия, ИТ-компании и банки. В последний год специалисты по кибербезопасности МТС RED также фиксируют увеличение количества DDoS-атак на медицинские организации. Предприятия здравоохранения имеют доступ к огромному количеству персональных данных пациентов, поэтому находятся в зоне риска.

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На Северном Кавказе защиту от киберугроз активнее всего подключают предприятия и госструктуры, связанные с ИТ и топливно-энергетическим комплексом, а также научно-исследовательские институты. Больше всего решений по кибербезопасности реализовано на территории Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Дагестан. Защита от DDoS-атак позволяет им сохранять инфраструктуру в рабочем состоянии даже в момент нападения. В компании по кибербезопасности МТС RED объяснили, что технические специалисты круглые сутки мониторят поступающие в инфраструктуру клиента запросы, выявляют и отсекают вредоносный трафик. Время реагирования на киберугрозу, как у пожарных, – считанные минуты. Защита от киберугроз позволяет предотвратить серьезные последствия для госорганов и коммерческих компаний.

«DDoS-атака – это огромный поток запросов к интернет-ресурсам какой-либо компании или госструктуры. Количество поступающей информации может измеряться сотнями гигабит в секунду и полностью парализовать работу сайта. Самая продолжительная атака, которую фиксировали наши специалисты по кибербезопасности длилась 50 дней. Ее действие смогли минимизировать. Однако частота, интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Это серьезный вызов для бизнеса и госструктур, чья деятельность связана с доступностью их интернет-сервисов. Сбой в предоставлении услуг несет организациям прямой финансовый и репутационный ущерб. Все больше компаний и учреждений отслеживают потенциальные риски, поэтому растет и применение решений по кибербезопасности», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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