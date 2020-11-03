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В Тульской области в пять раз вырос спрос бизнеса на «облака»

Облака

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала пятикратный рост спроса на облачные сервисы в Тульской области. К началу октября 2020 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего к облачной инфраструктуре МТС обращались ИТ-компании, предприятия сферы ЖКХ, производственные предприятия, компании, предоставляющие консалтинговые, бухгалтерские и лизинговые услуги. Облачные хранилища компании использовали для размещения ИТ-инфраструктуры, систем мониторинга, веб-сайтов, вычислительных мощностей, 1С и CRM-систем.

В 2020 г. самым большим спросом у тульского бизнеса пользовалась услуга по организации удаленных рабочих мест через облачные ресурсы #CloudMTS. В период пандемии эта мера позволила компаниям организовать безопасную работу сотрудников вне офиса, не теряя эффективность и управляемость рабочих процессов. Более 60% клиентов компании воспользовались этой возможностью. Кроме того, большинство тульских клиентов #CloudMTS подключили услугу резервного копирования.

«В 2020 г. мы видим заметный рост интереса на облачные сервисы в Тульской области у самых разных компаний. Это связано с тем, что многие наши клиенты постепенно переходят от тестирования облачной инфраструктуры к полноценному использованию мощностей. В период пандемии и повсеместного внедрения удаленного формата работы, облачные решения помогли многим тульским компаниям быстро организовать «удаленку» для своих команд. Размещение данных в облаке обеспечивает их безопасность и доступность даже во время пиковых нагрузок, позволяет оперативно обрабатывать и защищать ИТ-ресурсы от «падений» и кибератак, а также экономить на ИТ-инфраструктуре до 25% в год», – отметил директор МТС в Туле Александр Стак.



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