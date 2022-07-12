На Северном Кавказе «Билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам

Оператор «Билайн» объявляет о расширении географии услуги «Прямой городской номер» для бизнес-клиентов в республиках Северного Кавказа. Доступны к подключению прямые номера в Махачкале, Черкесске, Владикавказе, Грозном и Нальчике. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Номер выглядит как обычный городской, его легче запомнить, при наборе не требуется набора кода города или кода сотового оператора. Например, прямой номер в Махачкале может выглядеть так: 21-50-00. Оператор предоставляет возможность выбора «красивого» номера.

Как сообщает пресс-служба «Билайна», преимущества услуги «Прямой городской номер» заключаются в быстрой скорости подключения номера, его виртуальности – звонки будут поступать на выбранное клиентом устройство, например, смартфон или автоматическую телефонную станцию. Это значит, при переезде нет необходимости менять номер или покупать дополнительное оборудование. Также можно сделать номер многоканальным.

«Прямой городской номер» можно использовать с другими решениями для бизнеса. Например, вместе с Облачной АТС и нужными для бизнеса функциями: голосовым меню, записью разговора, голосовой почтой и многим другим.

Услуга «Прямой городской номер» показала свою высокую эффективность при подключении клиентов «Билайн» в других регионах.

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.